Иран, Израиль, КНДР, РФ

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В СНБО прокомментировали нарушение перемирия между Ираном и Израилем. Там подчеркивают: должно быть изменение автократического режима, чтобы прекращение огня работало.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, для того чтобы перемирие работало, должно произойти смена режимов.

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«Без изменения автократических режимов прекращения огня не работает — доказано Ираном и Россией», — утверждает Коваленко.

Как стало известно сегодня, 24 июня, Иран и Израиль договорились о перемирии. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!», — подчеркнул американский лидер.

Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня после обмена ракетными обстрелами. По его словам, «12-дневная война» завершится после поэтапного внедрения в течение 24 часов. Иран должен первым начать вводить режим прекращения огня между сторонами.

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