Европа готовит новый "железный занавес" против РФ — теперь из миллионов мин

Граница Литвы с Россией. / © The Telegraph

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С севера Финляндии до востока Польши Европа готовится установить новую взрывоопасную линию обороны — своеобразный железный занавес, заминированный миллионами устройств.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Все страны НАТО, граничащие с Россией или Беларусью, приходят к выводу: чтобы сдержать возможное наступление, нужны средства, которые еще недавно считались неприемлемыми. Если возникнет такая необходимость, вдоль границ засеют смертоносные ловушки среди лесов и озер — противопехотные мины, пытавшиеся в свое время полностью запретить на глобальном уровне.

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Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции 1997 года, запрещающей использование таких мин. Ожидается, что уже в июне эти страны официально уведомят ООН о выходе из договора, после чего смогут производить, хранить и разворачивать мины с конца года. В совокупности эти пять государств отвечают за охрану 2150 миль границы НАТО с Россией и ее союзницей Белоруси.

Военные эксперты уже планируют, какие участки на границах будут заминированы, если Россия решит атаковать альянс. Эти новые планы означают конец эпохи, когда мир пытался уничтожить практику использования противопехотных мин. С началом вторжения России в Украину в 2022 году международные принципы изменились. Запрет, казавшийся справедливым в мирные годы, больше не выдерживает давления реальности.

Новый железный занавес Европы. / © The Telegraph

Среди стран, возвращающихся в эту практику, особенно сложная ситуация в Литве. Она имеет две протяженные вражеские границы – с Беларусью и Калининградской областью России. Между этими участками — ключевая стратегическая территория, известная как Сувалкский коридор, единственный сухопутный путь для подкрепления балтийских стран в случае нападения.

Особенно уязвим участок на выступлении литовской территории, где граница с Беларусью охватывает три стороны, а расстояние до вражеской территории — всего несколько миль. Примером этого является деревня Шаджюнай, где деревянные дома расположены на самом краю выступа. Местность вокруг покрыта лесами с оленями и волками, а на тропах – предупредительные знаки пограничной службы с надписью "СТОП" и требованием разрешения на вход.

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Пройдя официальный контроль, перед вами открывается вид с серебристым забором, укрепленным спиралью колючей проволоки, прорезающей густой лес. Это не просто граница между Литвой и Беларусью — передовая НАТО, край внешнего Запада. И именно здесь, вероятно, появятся новые минные поля, которые сделают уже и так строгие предупредительные знаки еще более тревожными.

Сувалкский кориор, возможный маршрут вторжения россиян. / © The Telegraph

Ядвига Мацкевич, которая живет в одном из скромных домов Шаджюнай. Она родилась здесь в 1941 году — в том же году, когда Гитлер напал на СССР. Самое яркое воспоминание — 1944 год, когда отступающие немцы сожгли Шаджюнай. "Я очень сильно плакала: мое село было в огне", - говорит 84-летняя Мацкевич. "Это единственное, что я помню - что я плакала".

Сегодня мысль о еще одной войне вызывает у нее страх и фатализм. "Если Бог пожелает, возможно, это пройдет. Но война - это война. Лучше, чтобы она никогда не повторялась. Я очень боюсь. Мы уже не молоды, мы скоро пойдем. Но жить надо нашим внукам".

У Мацкевича — трое внуков и двое правнуков, пяти и восьми лет. Все ее потомки уже покинули эти земли. В селе Шаджюнай сейчас проживает только 13 человек, все пожилые. Их дома расположены в нескольких метрах от одной из самых напряженных границ Европы.

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Идея установления мин у собственного порога Мацкевичу не нравится. "Я не была бы рада этой идее", - говорит она. "Животные могут наступить и взорваться. У меня уже нет сил ходить в лес. Лишь иногда иду за дровами. Но изменить я ничего не могу. Пусть будет как будет".

Многие литовские семьи уже готовятся к войне под впечатлением от российского вторжения в Украину. В селе Дидеи Баушяй, в миле от границы, Юрати Пеньковскене, 37 лет, и ее муж Владислав, 41, вырыли бункер во дворе. В подвале – аварийные запасы: 15 литров воды, аптечка, три полки с консервами. Больше всего они волнуются за своего младенца, которому всего полгода.

"Почему россияне напали на Украину? Потому что им нужно больше территорий", - говорит Пеньковскене. "Итак, могут захотеть и нашу".

Она уверена, что НАТО – лучшая гарантия безопасности. "Есть большая разница между борьбой в одиночку и борьбой с союзниками". Однако относительно мин она сомневается: "Возможно, для защиты они нужны. Но для людей — это плохо. Мины останутся. А мы теперь свободно ходим в лес. После этого психологически будет тяжело".

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Литовское правительство признает серьезность своего решения о возвращении к производству противопехотных мин — впервые за 22 года после присоединения к Оттавской конвенции, которую поддерживали все страны ЕС.

Она указывает на незаконную войну России против Украины, нарушение международного права и провокации на границах с Беларусью и Россией как на прямую угрозу существованию. Шакалене отмечает: Россия никогда не подписывала Оттавскую конвенцию и продолжала активно производить мины больше, чем любая другая страна, накопив более 26 миллионов к 2024 году. Эти мины ежедневно калечат и убивают украинцев.

"Россия не является участником Конвенции и далее агрессивно использует мины, ставя нас в стратегически невыгодное положение", - заключает министр. "В такой ситуации нашим вооруженным силам нужна свобода применять все возможные средства, чтобы защищать людей и восточный фланг НАТО".

Литва намерена потратить 5,5% своего ВВП на оборону — это более чем вдвое превышает текущий уровень Великобритании, который составляет 2,3%. На производство противотанковых и противопехотных мин страна уже заложила 800 миллионов евро (около 680 миллионов фунтов стерлингов).

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Министр обороны Довиле Шакалене указывает на реальную угрозу России. "Атаки уже продолжаются", - заявляет она. "Если взглянуть на карту всех гибридных атак - от кибератак и пограничных провокаций до непрерывных информационных кампаний - станет очевидно, что уровень враждебности со стороны России по отношению к Литве и региону беспрецедентный".

Шакалене предполагает, что нападение России на территорию НАТО возможно уже в ближайшие годы. "И НАТО, и наша военная разведка неоднократно отмечали с прошлого года: Россия может быть готова к вторжению на территорию НАТО в период от трех до пяти лет - примерно между 2028 и 2030 годами", - говорит она.

В то же время, этот прогноз может измениться. Если переговоры по Украине завершатся безрезультатно, а Россия использует любое прекращение огня для перевооружения и укрепления своего военно-промышленного комплекса, возможно, благодаря снятию санкций, тогда окно потенциальной угрозы может сузиться до двух-трех лет.

Для Шакалене, как и многих литовцев, восстановление имперских амбиций России — личный вопрос. Ее мать родилась в Сибири, куда ее семья была сослана во время советской оккупации. Литва большую часть XX века находилась под гнетом нацистского и советского режимов. Даже в январе 1991 года, когда СССР был на грани распада, Горбачев пытался задушить стремление страны к свободе, направив танки в Вильнюс. В результате погибли 14 мирных жителей.

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"Политика России по отношению к своим балтийским соседям - это откровенный империализм и агрессия", - утверждает Шакалене. "История показала, что Россия не придерживается никаких договоренностей и уважает только силу. Для Литвы и региона в целом единственное эффективное решение – это полная оборонительная готовность, единство союзников и надежное сдерживание".

Помня собственную историю и опасности, которые несет утрата независимости, литовское общество и власть твердо настроены больше не допустить оккупации. Осознав масштабы опасности, парламент в мае принял решение о выходе из Оттавской конвенции: 107 голосов – за, ни одного – против, трое воздержались.

Бывший министр обороны Лауринас Кащюнас, в прошлом году инициировавший план использования противопехотных мин для сдерживания агрессии, отмечает, что это оружие является ключевым элементом литовской стратегии "контрмобильности", которая призвана усложнить продвижение вражеских сил.

"Мины - противотанковые, противопехотные, противотранспортные - во взаимодействии создают серьезное препятствие для врага", - отмечает он. "Им нужно время, чтобы прорваться через эти рубежи, и это дает возможность ударить по ним с расстояния, сдержать продвижение и выиграть время для перегруппировки и усиления союзников".

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Кащюнас также объясняет, что мины – лишь один элемент более широкой оборонной системы. Она будет включать и физические барьеры против танков — вроде зубов дракона, и ударные беспилотники, и дальнобойное оружие.

Визиты Кащюнаса в Украину после начала полномасштабной войны окончательно убедили его, что время добрых намерений истекло. "Украинцы сказали мне четко: пока у вас есть время, выходите из всех конвенций и готовьтесь использовать все возможное для защиты страны", - вспоминает он.