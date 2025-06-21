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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Глава Минобороны Италии заявил, что НАТО в нынешнем виде нет смысла

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто считает, что НАТО больше не отвечает современным вызовам в своем нынешнем формате.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто / © Фото из социальных сетей

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что НАТО утратило актуальность в нынешнем виде. По его мнению, современный мир больше не вращается вокруг США и Европы, поэтому Североатлантический союз нуждается в существенных изменениях.

Об этом сообщает Sky tg24.

«НАТО больше не имеет смысла существовать в своем нынешнем виде. Когда центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир. Когда-то центром были США и Европа, теперь есть все остальное, с чем нужно строить отношения», — подчеркнул глава Минобороны Италии.

Крозетто также предположил, что НАТО могла бы трансформироваться в более глобальную организацию мира, которая будет вести диалог со странами Глобального Юга.

«Если НАТО станет организацией, которая возьмет на себя задачу обеспечить мир, ведя переговоры с южными странами мира, то Альянс станет чем-то совсем другим», — отметил министр.

По его словам, только путем адаптации Альянс сможет добиться реальной безопасности в мире.

«Иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках действующих правил для всех», — подытожил Крозетто.

Ранее сообщалось, что бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес заявил, что на предстоящем саммите НАТО приоритетом станет не поддержка Украины, а достижение договоренности об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП.

Мы ранее информировали, что США давят на союзников по НАТО с требованием ограничить упоминания об Украине в итоговом коммюнике саммита.

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Дата публикации
Количество просмотров
10
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