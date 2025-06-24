Путин попытается напасть на НАТО: Зеленский назвал опасный термин

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин может начать нападение на одну из стран-членов НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать решительность альянса.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Зеленский убежден, что Кремль имеет подобные планы, однако пока не готов к таким действиям: “Я не верю, что [Путин] способен это сделать в ближайшие месяцы”.

Реклама

В то же время глава государства обратил внимание на то, что нынешние инициативы НАТО по увеличению оборонных расходов, в частности, до уровня 5% ВВП к 2035 году, реализуются медленно. По его словам, это может дать России окно возможностей после 2030 года: "Мы считаем, что начиная с 2030 года у Путина могут быть значительно большие ресурсы".

Зеленский подчеркнул, что именно Украина сейчас сдерживает агрессора: "У него нет возможности муштровать свою армию. Сегодня его сдерживает Украина".

Описывая тактику российских войск, президент сказал, что они "уничтожают все на своем пути, затирая на поле боя города и людей".

Он добавил, что Путин требует времени для передышки, снятия санкций и восстановления боеспособности армии: "Ему нужна пауза. Ему нужна отмененная изоляция. Ему нужны свежие войска".

Реклама

Ранее бывший глава военного комитета НАТО сказал, что Альянс может не ответить на нападение РФ на Эстонию.