Массированные удары раз в неделю: Жданов предупредил об опасности и проблемах с ПВО

Олег Жданов / © ТСН

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Россия нанесла массированный ракетно-шахедный удар по Киеву в ночь на 23 июня. РФ применила 352 дрона и 16 ракет разного типа. В результате атаки частично разрушен жилой дом. Пока известно о восьми погибших, поисковая операция продолжается. Это уже вторая атака по гражданской застройке в столице с большим количеством жертв.

Может ли Россия продолжать наносить массированные удары с такой же интенсивностью, почему мы видим такие ужасные последствия атак и чего ПВО не удается сбивать все — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Удар РФ по Киеву 23 июня: что не удалось сбить

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 июня противник атаковал 368 средствами воздушного нападения:

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352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами (до 160 из них — «Шахеды»)

11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23

5 крылатыми ракетами Искандер-К

Основное направление удара — Киев. Противовоздушная оборона обезвредила 354 средства воздушного нападения. 158 сбиты огневыми средствами, 196 — локационно потеряны.

По предварительным данным, не удалось сбить:

13 БпЛА

1 ракету Искандер-М/KN-23

Зафиксированы прямые попадания в шести локациях, а также падение сбитых обломков на 25 локациях в Киеве и области.

Россия может устраивать массированные удары еженедельно

По словам Олега Жданова, российская армия перешла к массированным атакам раз в неделю и может продолжать в этом же темпе.

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Это разрешают темпы производства беспилотников. РФ вышла на цифру около 170 единиц разных типов в сутки. Похожая ситуация и с ракетами.

«Мы видели статистику, которую опубликовало наше Главное управление разведки в субботу. У них 500 баллистических ракет «Искандер». Если по 4-5 ракет в неделю, то на 100 недель хватит, это на два года почти. 300 крылатых ракет «Искандер», 400 «Калибров», и даже «Кинжала» они наклепали 150 — это если мы говорим об аэробалистике. И 60 ракет у них есть КН-23 северокорейского производства. Так они все еще производят, обходя санкции. По ракетам картина неплохая на сегодняшний день», — говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что в етот раз было применено мало ракет по сравнению с обычными массированными ударами, когда РФ наносила их раз в месяц.

«А раз в неделю — очень простая методика. Смотрите на расход, на количество применения дронов. Если меньше 170, то все разница, это все пошло на склад. Значит, через 5-7 дней будет очередной такой налет, в котором будет 300-400 дронов ударных и обманок», — говорит Олег Жданов.

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Почему атаки имеют страшные последствия

Россия увеличила вес боевой части «Шахеда» почти в два раза, объясняет эксперт. Теперь беспилотник может пролететь меньшее расстояние, но приводит к таким ужасающим последствиям, как мы видим в Киеве и других городах.

«Начиналось все с 30 кг тротила, потом было 50 кг, потом 70 кг, а сейчас уже около 100 кг. Они уменьшают дальность за счет топлива и делают более лёгкой конструкцию, применяя полимеры. „Шахед“ раньше мог на полторы тысячи километров летать. А сейчас он на тысячу километров, а может и меньше — до 700, но этого хватает, и 100 кг взрывчатки он несет. Потому и такие ужасные последствия», — говорит Олег Жданов.

Почему ПВО не удается сбивать все «Шахеды»

Российская армия запускает воздушные цели волнами — одна за другой, поэтому наша система ПВО не всегда успевает реагировать, объясняет эксперт. Кроме того, РФ постоянно совершенствует и изменяет характеристику полета.

«Они увеличили высоту полета „Шахедов, и у нас сразу же отпала… Эффективность мобильных огневых групп сегодня составляет не более 40%. То есть фактически большая половина огневых групп не способны поразить „Шахед“», — говорит Олег Жданов.

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Он объясняет: например, пулемет Browning, которым сбивают беспилотники, может поражать цели на высоте до 1700 метров.

«Я здесь наблюдаю у себя, прожекторы подсвечивают беспилотник, но он идет на высоте 3 км. И все. К сожалению, очень странно, что столько времени прошло, а мы до сих пор не перевооружили наши огневые группы на автоматические пушки ЗУ-23-2, у них 4 км дальность. У меня знакомые волонтеры собирают на тепловизионные прицелы для мобильных огневых групп. На четвертый год войны у нас нет не радиолокационных… ну они есть, но процент их минимален в составе мобильных огневых групп. А ведь это точность ведения огня. Даже если мы достаем, но надо попасть. А если радиолокационный или тепловизионный прицел, то шансов гораздо больше», — объясняет эксперт.

Чем особен последний ракетный удар РФ

По словам Олега Жданова, российская армия продолжает применять комбинированные удары. Когда «Шахеды» начинают атаковать объекты, в этот момент прилетает баллистика и крылатые ракеты.

«Сегодня крылатые ракеты немножко „опоздали“, были аж в 4 утра, а основное сражение было где-то с первой до двух ночи. То, что разные типы средств воздушного нападения приходят к цели в один момент — это для нас труднее всего», — объясняет эксперт.

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Россия точечно бьет по городам

Мы наблюдаем также сосредоточенность огня в налетах, говорит Олег Жданов. Россия выбирает город и точечно наносит массированный удар, как по Киеву сегодня ночью и на прошлой неделе.

«Здесь ничего удивительного. Они хотят повысить уровень эффективности и добиться максимального результата в плане террора — и населения, и уничтожения объектов. Мы постоянно говорим, что нужно переходить к такой же тактике. Если летит наших 100 дронов, то максимум на два объекта. И они должны разнести, перегрузить ПВО, разнести их вдребезги. Вот что они и делают… Они, к сожалению, гораздо быстрее нас реагируют, более гибкие, чем мы в плане достижения эффективности огневого воздействия на нас», — считает эксперт.

ПВО может столкнуться с большой проблемой

По мнению Олега Жданова, в Украине может возникнуть проблема с ракетами для ПВО, если Россия будет продолжать массированные комбинированные атаки в таком же темпе раз в неделю.

«Если у нас будут при такой частоте раз в неделю, а может чаще — 5 раз в месяц, если считать на 5-6 день, то у нас будет проблема со снабжением ракет для ПВО. Такие комплексы, как IRIS-T — у нас есть два варианта: малой дальности до 20 километров, средней дальности до 45 километров. Но там уже стоимость ракет и их изготовление. Когда идет 140 ударных дронов, которых не давит РЭБ, их нужно сбивать. 140 ракет каждую неделю — безумная будет и стоимость, и не знаю, потянет ли немецкое производство такого количества ракет. Так что для нас это не совсем хорошие новости», — говорит Олег Жданов.

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