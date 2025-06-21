Зачем Путин имитирует готовность к миру: Жданов удивил ответом

Олег Жданов / © ТСН

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Путин заявлениями о готовности к переговорам и миру сегодня пытается себя максимально легитимизировать. Особенно в глазах президента США Дональда Трампа.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Он хочет, чтобы Трамп его за ручку, как маленького ребенка, вывел на международную политическую арену. Даже Путин, насколько он оказывает влияние на Трампа, он его разозлил до того, что Трамп в конце концов сказал Путину — иди разберись со своей войной, потом будешь лезть посредником между Ираном и Израилем. Поэтому Путин приехал в Москву, и он вроде бы собрал там иностранных журналистов, и пытался объяснить, что он „всей душой за переговоры“, он „хочет мира“, он „не начинал этой войны“, он „никогда не бомбил жилые кварталы“, а вот Украина — там не с кем разговаривать, кто не подпишет, власть „. Фактически это оправдание, после столь жесткой ссылки со стороны Трампа. Это оправдание, я думаю, что именно перед Трампом, ну и плюс перед внутренней аудиторией“, — считает Олег Жданов.

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Он обратил внимание, что ключевая фраза в речи Путина — давайте прекращать эту войну и договариваться на основании Стамбульских договоренностей.

«Это все понятно. Позиция Российской Федерации по отношению к нашей стране неизменна, монолитна неизменна», — говорит военный эксперт.

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