В Украине стремительно изменилась цена на популярную ягоду

Цены на черешню

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Цены на черешню снижаются несмотря на ограниченный спрос. Из-за непогоды ягода трескается еще на деревьях, а продавцы сбрасывают цены.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В течение последней недели почти по всей Украине держится прохладная дождливая погода. Это уже сказалось на качестве местной черешни.

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Основную часть черешни, которая сейчас поступает в продажу, составляет ягода среднего и низкого качества. Из-за обильных осадков плод начинает трескаться еще на деревьях, поэтому фермеры не могут реализовывать ее по высоким ценам. Садоводы обеспокоены: дожди могут негативно повлиять не только на качество, но и на общий объем нынешнего урожая.

По состоянию на сегодня цена местной черешни на украинском рынке составляет 140-200 грн/кг ($3,36-4,80/кг), что в среднем на 13% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели. Несмотря на рост предложения, спрос остается невысоким.

Продавцы продукции низкого качества пытаются быстро ее реализовать, постепенно снижая цены. Стоит отметить, что черешня в этом году стоит примерно втрое дороже, чем в этот же период 2024 года.

Напомним, в Украине ожидается подорожание всех сортов хлеба. В то же время стремительно изменились цены на один из салатных овощей

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