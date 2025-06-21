В Україні стрімко змінилася ціна на популярну ягоду

Ціни на черешню

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Ціни на черешню знижуються попри обмежений попит. Через негоду ягода тріскається ще на деревах, а продавці скидають ціни.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Протягом останнього тижня майже по всій Україні тримається прохолодна дощова погода. Це вже позначилось на якості місцевої черешні.

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Основну частину черешні, яка зараз надходить у продаж, складає ягода середньої та низької якості. Через рясні опади плід починає тріскатися ще на деревах, тому фермери не можуть реалізовувати її за високими цінами. Садівники занепокоєні: дощі можуть негативно вплинути не лише на якість, а й на загальний обсяг цьогорічного врожаю.

Станом на сьогодні ціна місцевої черешні на українському ринку становить 140–200 грн/кг ($3,36–4,80/кг), що в середньому на 13% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Попри зростання пропозиції, попит залишається невисоким.

Продавці продукції нижчої якості намагаються швидко її реалізувати, поступово знижуючи ціни. Варто зазначити, що черешня цьогоріч коштує приблизно втричі дорожче, ніж у цей самий період 2024 року.

Нагадаємо, в Україні очікується здорожчання всіх сортів хліба. Водночас стрімко змінилися ціни на один з салатних овочів

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