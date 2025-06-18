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ТСН у соціальних мережах

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В Україні очікується здорожчання всіх сортів хліба: яка причина

Виробники прогнозують подорожчання хліба на 20% в Україні через дефіцит жита.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на хліб

Ціни на хліб / © pixabay.com

В Україні у другій половині 2025 року очікується підвищення цін на всі сорти хліба, зокрема житній хліб здорожчає на 15%.

Про це повідомили у пресслужбі торгівельної мережі «АТБ» на запит УНІАН.

Виробники прогнозують загальне здорожчання хліба на 20% за друге півріччя 2025 року. Причиною цього є дефіцит жита, що призводить до зростання вартості житнього борошна. Водночас під кінець літа ціни на усі сорти хліба зростуть на 5%.

«Аби уникнути різкого подорожчання певних сортів, постачальники розраховують середнє здорожчання на всі види хліба. На сьогодні це орієнтовно 5%», — зазначили в пресслужбі.

Директор спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський пояснив, що в Україні фактично завершилися запаси українського жита, а кілька хлібозаводів вже використовують імпортне житнє борошно. Протягом року ціна на жито виросла в 2,5 раза, що тягне за собою здорожчання борошна.

Експерти зазначають, що підвищення цін на житній та житньо-пшеничний хліб ще не досягло свого піку. Очікується, що ціни продовжать зростати протягом наступного року.

Нагадаємо, аналітики фіксують рекордне зростання цін на м’ясо в Україні, але також і сезонне здешевлення овочів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
539
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