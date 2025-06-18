В Украине ожидается подорожание всех сортов хлеба: какая причина

Цены на хлеб / © pixabay.com

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В Украине во второй половине 2025 года ожидается повышение цен на все сорта хлеба, в частности ржаной хлеб подорожает на 15%.

Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети «АТБ» на запрос УНИАН.

Производители прогнозируют общее подорожание хлеба на 20% за второе полугодие 2025 года. Причиной этого является дефицит ржи, что приводит к росту стоимости ржаной муки. В то же время к концу лета цены на все сорта хлеба вырастут на 5%.

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«Чтобы избежать резкого подорожания определенных сортов, поставщики рассчитывают среднее подорожание на все виды хлеба. На сегодня это ориентировочно 5%», — отметили в пресс-службе.

Директор союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский пояснил, что в Украине фактически завершились запасы украинской ржи, а несколько хлебозаводов уже используют импортную ржаную муку. В течение года цена на рожь выросла в 2,5 раза, что влечет за собой подорожание муки.

Эксперты отмечают, что повышение цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб еще не достигло своего пика. Ожидается, что цены продолжат расти в течение следующего года.

Напомним, аналитики фиксируют рекордный рост цен на мясо в Украине, но также и сезонное удешевление овощей.

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