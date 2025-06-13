Россия собралась наступать на Киев? : Жданов объяснил, есть ли угроза

Олег Жданов / © ТСН

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Россия может начать новое наступление на Киев под прикрытием военных учений в Беларуси, запланированных осенью 2025 года. Об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. По словам военного, армия РФ попытается оттянуть Вооруженные силы Украины на север для боев под Ровно, Житомиром и Черниговом.

Когда российская армия может пойти в наступление, есть ли силы и средства для этого и есть ли угроза Киеву — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что известно об учении России в Беларуси

Совместные военные учения РФ и Белоруссии «Запад 2025» действительно запланированы на середину сентября 2025 года. Впрочем, по словам Олега Жданова, сил и средств для наступления на Киев нет.

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«Вопрос, чем они будут наступать? Ту дивизию, которую они смогут выделить для проведения учений в Беларуси или белорусская армия. Я не думаю, что белорусская армия готова сегодня идти в войну против нас. Всех, кто хотел воевать в белорусской армии, Лукашенко разрешил россиянам завербовать и подписать контракт. Они забрали. Сколько лет они уже там пасутся в той белорусской армии. Потому я не знаю, зачем так разгоняют эти страшилки. Может быть, кто-то думает, что таким образом мы сагитируем большую часть населения за пойти завтра в ТЦК и подписать контракт с Вооруженными силами Украины», — говорит Олег Жданов.

Возможно ли наступление

Он подчеркнул, что в настоящее время у РФ нет таких сил, чтобы пойти в наступление. В то же время, по его словам, северная граница хорошо защищена.

«По Сумской области много вопросов относительно фортификационных сооружений и линии обороны. Надеюсь, что в Житомирской, Ровенской, Киевской и Волынской областях там гораздо лучше, чем в Сумской построили оборону. Генерал Наев докладывал нам, что полмиллиона мин установили. А так я на сегодняшний день не вижу угрозы», — говорит эксперт.

Олег Жданов напомнил, что Россия и Беларусь также уменьшили количество участников в учениях и перенесли меры вглубь страны.

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«Когда они объявили учения, Запад там очень так оживился, и Лукашенко из-за министра обороны сделал несколько недель назад заявление о том, что, чтобы не нагнетать обстановку, они уменьшили количество участников учений до 30 тысяч. Это первое. И второе, что они переносят основные мероприятия учений в глубь страны. То есть они будут не на полигонах пограничные со странами Балтии и Польши, а где-то внутри страны, под Минском, или они там будут воевать», — говорит Олег Жданов.

Есть ли угроза для Киева

По его словам, разговоры о том, что российская армия наступает не на Сумщину, а следует в столицу, и фронт сейчас уже снова в 300 км от Киева — это не соответствующее действительности нагнетание обстановки.

«Посмотрите на Донбасс. Сколько они идут расстояние в несколько километров до Днепропетровской области? Это тоже самое. Непонятно, чем идти 300 км? Нужна где-то полумиллионная группировка глубоко эшелонированная с накоплением материальных запасов, с построением логистики. И самое главное — с прикрытием с воздуха и большим количеством ракетных войск и авиации», — говорит Олег Жданов.

По его словам, у России сегодня нет такой армии. Враг же перебрасывает бригады между Курском и Донбассом, а Курск усиливает за счет частей и подразделений из Херсонской области и из Крыма.

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«Идет такая перетасовка бревна с целью удержать баланс сил для осуществления наступательных действий в рамках тех оперативных направлений, которых они сегодня наступают. Ну, давайте будем объективными. А если слушать такие заявления, нужно брать простыню и идти на кладбище», — говорит Олег Жданов.

Ранее военный эксперт Роман Свитан предупредил об опасности от «Шахедов». По его словам, уровень угрозы сравнялся с ракетным.