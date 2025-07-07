Ізраїль може відновити війну проти Ірану: чому готують повторний удар

Ізраїль може відновити війну проти Ірану / © Associated Press

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Ізраїль активно готується до можливого поновлення війни з Іраном, якщо Тегеран спробує відновити свою ядерну програму, і розраховує на підтримку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, близькі до переговорів.

Очікується, що президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорять подальші кроки щодо ядерної програми Ірану під час вечері в Білому домі. Ізраїльський прем’єр прагне узгодити позиції щодо «ядерних» переговорів та обговорити можливі підстави для відновлення військових ударів.

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Умови для військової відповіді

Головний радник Нетаньяху Рон Дермер під час закритих брифінгів висловив думку, що адміністрація Трампа схильна підтримати нові удари по Ірану за певних умов. Серед можливих приводів для військової відповіді називають:

Спроба Тегерана перемістити високозбагачений уран із пошкоджених ядерних об’єктів.

Відновлення активної роботи над ядерною програмою, зокрема запуск збагачувальних потужностей.

Наразі, за заявами американських та ізраїльських посадовців, запаси урану перебувають в «ізольованому» стані. Розвідки обох країн оцінюють, що об’єкти зазнали серйозних пошкоджень, проте не весь матеріал та інфраструктура були знищені. США та Ізраїль продовжують уважно стежити за активністю Ірану навколо ядерних об’єктів, щоб запобігти вивезенню урану або відновленню робіт на збагачувальних установках.

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Нагадаємо, 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах іранської ядерної та військової інфраструктури, унаслідок чого загинули високопоставлені командири та науковці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони Ізраїль і ХАМАС близькі до досягнення домовленості про тимчасове перемир’я.

Також ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню з гарантіями США.