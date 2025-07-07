У Херсоні намагалися підірвати бійця ЗСУ через посилку – деталі

У Херсоні намагалися підірвати бійця ЗСУ через посилку

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У Херсоні військовослужбовець отримав посилку з вибухівкою через відділення “Нової пошти”. Підозри викликало те, що відправником вказано його товариша по службі, який заперечив факт відправлення. Боєць не став відкривати пакунок і повідомив про ситуацію працівників пошти.

Інцидент стався у відділенні №9 ще 22 червня. Про нього повідомила волонтерка Наталія Комаренко, опублікувавши відповідний скрин у соцмережах.

Згідно з офіційною інформацією від “Нової пошти”, яку отримав “Telegraf”, адресат одразу звернувся до працівників із підозрою, оскільки сам нічого не замовляв, а зазначений відправник не надсилав йому жодних речей. У супровідних документах йшлося про “електричне обладнання”.

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Після перевірки з’ясувалося, що “відправник” справді не має стосунку до відправлення. Працівники “Нової пошти” викликали поліцію. На місце прибули вибухотехніки та ДСНС, які виявили в пакунку вибуховий пристрій. Його було знешкоджено на місці з дотриманням усіх заходів безпеки.

Раніше повідомлялось, що СБУ та Нацполіція затримали у Харкові 19-річну агентку РФ, яка передала замінований скутер ЗСУ під виглядом волонтерської допомоги. Внаслідок вибуху загинув військовий.