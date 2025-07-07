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- Війна
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У Херсоні намагалися підірвати бійця ЗСУ через посилку – деталі
У Херсоні боєць ЗСУ отримав посилку з вибухівкою через Нову пошту. Підозрілий вміст врятував йому життя — вибухотехніки вчасно знешкодили пристрій.
У Херсоні військовослужбовець отримав посилку з вибухівкою через відділення “Нової пошти”. Підозри викликало те, що відправником вказано його товариша по службі, який заперечив факт відправлення. Боєць не став відкривати пакунок і повідомив про ситуацію працівників пошти.
Інцидент стався у відділенні №9 ще 22 червня. Про нього повідомила волонтерка Наталія Комаренко, опублікувавши відповідний скрин у соцмережах.
Згідно з офіційною інформацією від “Нової пошти”, яку отримав “Telegraf”, адресат одразу звернувся до працівників із підозрою, оскільки сам нічого не замовляв, а зазначений відправник не надсилав йому жодних речей. У супровідних документах йшлося про “електричне обладнання”.
Після перевірки з’ясувалося, що “відправник” справді не має стосунку до відправлення. Працівники “Нової пошти” викликали поліцію. На місце прибули вибухотехніки та ДСНС, які виявили в пакунку вибуховий пристрій. Його було знешкоджено на місці з дотриманням усіх заходів безпеки.
Раніше повідомлялось, що СБУ та Нацполіція затримали у Харкові 19-річну агентку РФ, яка передала замінований скутер ЗСУ під виглядом волонтерської допомоги. Внаслідок вибуху загинув військовий.