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Через російські удари ТЦК можуть відправити на дистанційку: що відомо
Удари РФ по ТЦК змушують переформатувати їх роботу. Про це повідомили у Сухопутних військах.
Російські удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) змушують Сухопутні війська України шукати нові шляхи організації їхньої роботи.
Про це в ефірі Говорить великий Львів заявив представник Сухопутних військ Віталій Саранцев.
За його словами, розглядаються такі варіанти:
Розосередження військкомів: це означає, що співробітники ТЦК можуть працювати в різних місцях, аби уникнути концентрації в одному приміщенні.
Надання послуг дистанційно: частина послуг може бути переведена в онлайн-формат, щоб громадянам не доводилося фізично відвідувати центри.
Розширення цифровізації: подальше впровадження цифрових технологій дозволить оптимізувати процеси та зменшити паперову роботу.
Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та ефективності роботи ТЦК в умовах постійних загроз з боку РФ.
Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харківський обласний ТЦК та СП за допомогою безпілотників. Того ж дня було зафіксовано удар поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.
Внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. Наразі загиблих немає.