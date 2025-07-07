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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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898
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Через російські удари ТЦК можуть відправити на дистанційку: що відомо

Удари РФ по ТЦК змушують переформатувати їх роботу. Про це повідомили у Сухопутних військах.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Через російські удари ТЦК можуть відправити на дистанційку

Через російські удари ТЦК можуть відправити на дистанційку / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

Російські удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) змушують Сухопутні війська України шукати нові шляхи організації їхньої роботи.

Про це в ефірі Говорить великий Львів заявив представник Сухопутних військ Віталій Саранцев.

За його словами, розглядаються такі варіанти:

  • Розосередження військкомів: це означає, що співробітники ТЦК можуть працювати в різних місцях, аби уникнути концентрації в одному приміщенні.

  • Надання послуг дистанційно: частина послуг може бути переведена в онлайн-формат, щоб громадянам не доводилося фізично відвідувати центри.

  • Розширення цифровізації: подальше впровадження цифрових технологій дозволить оптимізувати процеси та зменшити паперову роботу.

Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та ефективності роботи ТЦК в умовах постійних загроз з боку РФ.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харківський обласний ТЦК та СП за допомогою безпілотників. Того ж дня було зафіксовано удар поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.

Внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. Наразі загиблих немає.

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