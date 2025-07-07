Через російські удари ТЦК можуть відправити на дистанційку: що відомо

Через російські удари ТЦК можуть відправити на дистанційку / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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Російські удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) змушують Сухопутні війська України шукати нові шляхи організації їхньої роботи.

Про це в ефірі Говорить великий Львів заявив представник Сухопутних військ Віталій Саранцев.

За його словами, розглядаються такі варіанти:

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Розосередження військкомів: це означає, що співробітники ТЦК можуть працювати в різних місцях, аби уникнути концентрації в одному приміщенні.

Надання послуг дистанційно: частина послуг може бути переведена в онлайн-формат, щоб громадянам не доводилося фізично відвідувати центри.

Розширення цифровізації: подальше впровадження цифрових технологій дозволить оптимізувати процеси та зменшити паперову роботу.

Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та ефективності роботи ТЦК в умовах постійних загроз з боку РФ.

Нагадаємо, 7 липня російські війська атакували Харківський обласний ТЦК та СП за допомогою безпілотників. Того ж дня було зафіксовано удар поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.

Внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. Наразі загиблих немає.