Ворог атакував дронами ТЦК у Харкові та Запоріжжі: є поранені

Атака дронами «Шахед»

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Російські війська 7 липня атакували безпілотниками будівлю Харківського обласного ТЦК та СП а також влучив поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Під час російських ударів дронами 7 липня по Харкову та Запоріжжю зафіксовані влучання ворожих БпЛА убудівлю Харківського обласного ТЦК та прилеглу територію. Є влучання і поблизу Запорізького обласного ТЦК.

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За попередніми даними, поранено військовослужбовця Запорізького ТЦК. Водночас у Харківському ТЦК поранень зазнали троє людей.

На місцях ударів працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом останнього тижня російська армія почала завдавати цілеспрямованих ударів по українських ТЦК. Зокрема, сталися атаки по військкоматах у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці.

За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, російські удари по будівлях ТЦК мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.

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