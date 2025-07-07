Враг атаковал дронами ТЦК в Харькове и Запорожье: есть раненые

Атака дронами «Шахед»

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Российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Во время российских ударов дронами 7 июля по Харькову и Запорожью зафиксированы попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и прилегающую территорию. Есть попадания и вблизи Запорожского областного ТЦК.

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По предварительным данным, ранен военнослужащий Запорожского ТЦК. В то же время в Харьковском ТЦК ранения получили три человека.

На местах ударов работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в течение последней недели российская армия начала наносить целенаправленные удары по украинским ТЦК. В частности, произошли атаки по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, российские удары по зданиям ТЦК имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.

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