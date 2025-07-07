ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1236
Время на прочтение
1 мин

Враг атаковал дронами ТЦК в Харькове и Запорожье: есть раненые

Россияне ударили по зданиям территориальных центров комплектования в Харькове и Запорожье, в результате чего есть раненые.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами "Шахед"

Атака дронами «Шахед»

Российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Во время российских ударов дронами 7 июля по Харькову и Запорожью зафиксированы попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и прилегающую территорию. Есть попадания и вблизи Запорожского областного ТЦК.

По предварительным данным, ранен военнослужащий Запорожского ТЦК. В то же время в Харьковском ТЦК ранения получили три человека.

На местах ударов работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в течение последней недели российская армия начала наносить целенаправленные удары по украинским ТЦК. В частности, произошли атаки по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, российские удары по зданиям ТЦК имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie