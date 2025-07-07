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- Украина
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Враг атаковал дронами ТЦК в Харькове и Запорожье: есть раненые
Россияне ударили по зданиям территориальных центров комплектования в Харькове и Запорожье, в результате чего есть раненые.
Российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.
Во время российских ударов дронами 7 июля по Харькову и Запорожью зафиксированы попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и прилегающую территорию. Есть попадания и вблизи Запорожского областного ТЦК.
По предварительным данным, ранен военнослужащий Запорожского ТЦК. В то же время в Харьковском ТЦК ранения получили три человека.
На местах ударов работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в течение последней недели российская армия начала наносить целенаправленные удары по украинским ТЦК. В частности, произошли атаки по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.
По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева, российские удары по зданиям ТЦК имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.