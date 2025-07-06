Россияне атакуют ТЦК в украинских городах: все, что известно о последствиях

Россияне атакуют ТЦК в украинских городах

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Последнюю неделю российские войска начали целенаправленно избивать по территориальным центрам комплектования в разных регионах Украины. Как отмечают военные, это похоже на скоординированную кампанию врага по срыву мобилизационного процесса.

ТСН.ua собрал информацию о последних атаках на ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

Последствия атаки на ТЦК Кривого Рога.

Кривой Рог: удар 30 июня

В понедельник, 30 июня, российская армия ударила беспилотником у здания одного из районных ТЦК и СП в Кривом Роге на Днепропетровщине.

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"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава", - подчеркнули в командовании.

Во время воздушной тревоги военнослужащие и гражданские работники находились в укрытии. В то же время, по предварительным данным, пострадали находившиеся рядом с местом взрыва гражданские.

Размер на месте попадания в ТЦК в Полтаве.

Полтава: удар 3 июля

Следующая атака произошла утром 3 июля – около 9:00 враг нанес удар по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. В результате попадания возник пожар, который ликвидировали экстренные службы.

"К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе из гражданских", - сообщили в командовании Сухопутных войск.

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По словам представителей Полтавской ОВА, погибли по меньшей мере два человека, еще 11 ранены. Среди пострадавших — двое военных ТЦК и двое военнослужащих ВСУ.

Последствия обстрелов в Кременчуге. / © Суспільне

Кременчуг: атака 6 июля

Утром 6 июля, около 9:35, зафиксирован очередной удар по Полтавской области - на этот раз по Кременчугу. Вражеские беспилотники попали в здание районного ТЦК и СП , а также в жилой дом рядом.

"Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - отметили в официальном своде.

Террористические атаки на ТЦК / © ТСН.ua

Террористические атаки на ТЦК: волна взрывов в феврале

Целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования совершались не только летом. В начале 2025 года Украина уже сталкивалась с волной терактов против ТЦК и СП – за первые пять дней февраля атаки произошли в Ровенской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

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1 февраля, Ровно. Около 16:00 в помещении местного ТЦК раздался мощный взрыв. Как сообщили в СБУ, российские спецслужбы использовали завербованного агента "втемную" — мужчину взорвали вместе со взрывчаткой, которую он пронес в здание. Сам террорист погиб на месте, восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Полиция. / © Полиция Киева

2 февраля, Павлоград. На следующий день возле здания районного ТЦК и СП взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате теракта был ранен 24-летний военнослужащий. В течение суток правоохранители задержали агентурную группу из трех молодых людей в возрасте 21-22 лет. Их завербовали через телеграмм-каналы российских спецслужб, пообещав денежное вознаграждение за диверсионную деятельность.

5 февраля, Каменец-Подольский. Взрыв возле здания ТЦК раздался около 13:00. По официальным данным, погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

Позже начальник Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что с начала 2025 года в Украине было зафиксировано девять терактов, связанных с ТЦК. В трех случаях объектами атак являлись именно полицейские. Один из популярных методов — ошибочный вызов, когда взрывчатку закладывают заранее, а затем вызывают полицию на место, чтобы увеличить количество жертв.

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