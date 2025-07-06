Росіяни атакують ТЦК в українських містах: все, що відомо про наслідки

Росіяни атакують ТЦК в українських містах.

Реклама

Останній тиждень російські війська почали цілеспрямовано бити по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України. Як зазначають військові, це схоже на скоординовану кампанію ворога зі зриву мобілізаційного процесу.

ТСН.ua зібрав інформацію про останні атаки на ТЦК у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці.

Наслідки атаки на ТЦК Кривого Рогу. / © ДСНС

Кривий Ріг: удар 30 червня

У понеділок, 30 червня, російська армія вдарила безпілотником поблизу будівлі одного з районних ТЦК і СП у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Реклама

“Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу”, — наголосили в командуванні.

Під час повітряної тривоги військовослужбовці та цивільні працівники перебували в укритті. Водночас, за попередніми даними, постраждали цивільні, які перебували поруч з місцем вибуху.

Розмір на місці влучання в ТЦК у Полтаві. / © ДСНС

Полтава: удар 3 липня

Наступна атака відбулася вранці 3 липня — близько 9:00 ворог завдав удару по будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовували екстрені служби.

“На жаль, є загиблі та поранені, зокрема з-поміж цивільних”, — повідомили в командуванні Сухопутних військ.

Реклама

За словами представників Полтавської ОВА, загинули щонайменше двоє людей, ще 11 — поранені. Серед постраждалих — двоє військових ТЦК і двоє військовослужбовців ЗСУ.

Наслідки обстрілів у Кременчуку. / © Суспільне

Кременчук: атака 6 липня

Вранці 6 липня, близько 9:35, зафіксовано черговий удар по Полтавській області — цього разу по Кременчуку. Ворожі безпілотники влучили в будівлю районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

“Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється”, — зазначили в офіційному зведенні.

Терористичні атаки на ТЦК. / © ТСН.ua

Терористичні атаки на ТЦК: хвиля вибухів у лютому

Цілеспрямовані удари по територіальних центрах комплектування відбувалися не лише влітку. На початку 2025 року Україна вже стикалася з хвилею терактів проти ТЦК та СП — за перші п’ять днів лютого атаки сталися у Рівненській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях.

Реклама

1 лютого, Рівне. Близько 16:00 у приміщенні місцевого ТЦК пролунав потужний вибух. Як повідомили в СБУ, російські спецслужби використали завербованого агента “втемну” — чоловіка підірвали разом із вибухівкою, яку він проніс у будівлю. Сам терорист загинув на місці, вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліція України. / © Поліція Києва

2 лютого, Павлоград. Наступного дня біля будівлі районного ТЦК та СП вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок теракту було поранено 24-річного військовослужбовця. Протягом доби правоохоронці затримали агентурну групу з трьох молодих людей віком 21–22 роки. Їх завербували через телеграм-канали російських спецслужб, пообіцявши грошову винагороду за диверсійну діяльність.

5 лютого, Кам’янець-Подільський. Вибух біля будівлі ТЦК пролунав близько 13:00. За офіційними даними, загинув один чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.

Пізніше начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що від початку 2025 року в Україні було зафіксовано дев’ять терактів, пов’язаних з ТЦК. У трьох випадках об’єктами атак були саме поліцейські. Один з популярних методів — хибний виклик, коли вибухівку закладають заздалегідь, а потім викликають поліцію на місце, аби збільшити кількість жертв.

Реклама