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Росіяни атакують ТЦК в українських містах: все, що відомо про наслідки
Росія посилила атаки на територіальні центри комплектування в Україні. У Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці зафіксовано влучання дронів, є загиблі та поранені.
Останній тиждень російські війська почали цілеспрямовано бити по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України. Як зазначають військові, це схоже на скоординовану кампанію ворога зі зриву мобілізаційного процесу.
ТСН.ua зібрав інформацію про останні атаки на ТЦК у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці.
Кривий Ріг: удар 30 червня
У понеділок, 30 червня, російська армія вдарила безпілотником поблизу будівлі одного з районних ТЦК і СП у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
“Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу”, — наголосили в командуванні.
Під час повітряної тривоги військовослужбовці та цивільні працівники перебували в укритті. Водночас, за попередніми даними, постраждали цивільні, які перебували поруч з місцем вибуху.
Полтава: удар 3 липня
Наступна атака відбулася вранці 3 липня — близько 9:00 ворог завдав удару по будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовували екстрені служби.
“На жаль, є загиблі та поранені, зокрема з-поміж цивільних”, — повідомили в командуванні Сухопутних військ.
За словами представників Полтавської ОВА, загинули щонайменше двоє людей, ще 11 — поранені. Серед постраждалих — двоє військових ТЦК і двоє військовослужбовців ЗСУ.
Кременчук: атака 6 липня
Вранці 6 липня, близько 9:35, зафіксовано черговий удар по Полтавській області — цього разу по Кременчуку. Ворожі безпілотники влучили в будівлю районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
“Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється”, — зазначили в офіційному зведенні.
Терористичні атаки на ТЦК: хвиля вибухів у лютому
Цілеспрямовані удари по територіальних центрах комплектування відбувалися не лише влітку. На початку 2025 року Україна вже стикалася з хвилею терактів проти ТЦК та СП — за перші п’ять днів лютого атаки сталися у Рівненській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях.
1 лютого, Рівне. Близько 16:00 у приміщенні місцевого ТЦК пролунав потужний вибух. Як повідомили в СБУ, російські спецслужби використали завербованого агента “втемну” — чоловіка підірвали разом із вибухівкою, яку він проніс у будівлю. Сам терорист загинув на місці, вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
2 лютого, Павлоград. Наступного дня біля будівлі районного ТЦК та СП вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок теракту було поранено 24-річного військовослужбовця. Протягом доби правоохоронці затримали агентурну групу з трьох молодих людей віком 21–22 роки. Їх завербували через телеграм-канали російських спецслужб, пообіцявши грошову винагороду за диверсійну діяльність.
5 лютого, Кам’янець-Подільський. Вибух біля будівлі ТЦК пролунав близько 13:00. За офіційними даними, загинув один чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.
Пізніше начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що від початку 2025 року в Україні було зафіксовано дев’ять терактів, пов’язаних з ТЦК. У трьох випадках об’єктами атак були саме поліцейські. Один з популярних методів — хибний виклик, коли вибухівку закладають заздалегідь, а потім викликають поліцію на місце, аби збільшити кількість жертв.