ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
593
Час на прочитання
3 хв

Росіяни атакують ТЦК в українських містах: все, що відомо про наслідки

Росія посилила атаки на територіальні центри комплектування в Україні. У Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці зафіксовано влучання дронів, є загиблі та поранені.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Росіяни атакують ТЦК в українських містах

Росіяни атакують ТЦК в українських містах.

Останній тиждень російські війська почали цілеспрямовано бити по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України. Як зазначають військові, це схоже на скоординовану кампанію ворога зі зриву мобілізаційного процесу.

ТСН.ua зібрав інформацію про останні атаки на ТЦК у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці.

Наслідки атаки на ТЦК Кривого Рогу. / © ДСНС

Наслідки атаки на ТЦК Кривого Рогу. / © ДСНС

Кривий Ріг: удар 30 червня

У понеділок, 30 червня, російська армія вдарила безпілотником поблизу будівлі одного з районних ТЦК і СП у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

“Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки під час отримання сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу”, — наголосили в командуванні.

Під час повітряної тривоги військовослужбовці та цивільні працівники перебували в укритті. Водночас, за попередніми даними, постраждали цивільні, які перебували поруч з місцем вибуху.

Розмір на місці влучання в ТЦК у Полтаві. / © ДСНС

Розмір на місці влучання в ТЦК у Полтаві. / © ДСНС

Полтава: удар 3 липня

Наступна атака відбулася вранці 3 липня — близько 9:00 ворог завдав удару по будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП. Унаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовували екстрені служби.

“На жаль, є загиблі та поранені, зокрема з-поміж цивільних”, — повідомили в командуванні Сухопутних військ.

За словами представників Полтавської ОВА, загинули щонайменше двоє людей, ще 11 — поранені. Серед постраждалих — двоє військових ТЦК і двоє військовослужбовців ЗСУ.

Наслідки обстрілів у Кременчуку. / © Суспільне

Наслідки обстрілів у Кременчуку. / © Суспільне

Кременчук: атака 6 липня

Вранці 6 липня, близько 9:35, зафіксовано черговий удар по Полтавській області — цього разу по Кременчуку. Ворожі безпілотники влучили в будівлю районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

“Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється”, — зазначили в офіційному зведенні.

Терористичні атаки на ТЦК. / © ТСН.ua

Терористичні атаки на ТЦК. / © ТСН.ua

Терористичні атаки на ТЦК: хвиля вибухів у лютому

Цілеспрямовані удари по територіальних центрах комплектування відбувалися не лише влітку. На початку 2025 року Україна вже стикалася з хвилею терактів проти ТЦК та СП — за перші п’ять днів лютого атаки сталися у Рівненській, Дніпропетровській і Хмельницькій областях.

1 лютого, Рівне. Близько 16:00 у приміщенні місцевого ТЦК пролунав потужний вибух. Як повідомили в СБУ, російські спецслужби використали завербованого агента “втемну” — чоловіка підірвали разом із вибухівкою, яку він проніс у будівлю. Сам терорист загинув на місці, вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Поліція України. / © Поліція Києва

Поліція України. / © Поліція Києва

2 лютого, Павлоград. Наступного дня біля будівлі районного ТЦК та СП вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок теракту було поранено 24-річного військовослужбовця. Протягом доби правоохоронці затримали агентурну групу з трьох молодих людей віком 21–22 роки. Їх завербували через телеграм-канали російських спецслужб, пообіцявши грошову винагороду за диверсійну діяльність.

5 лютого, Кам’янець-Подільський. Вибух біля будівлі ТЦК пролунав близько 13:00. За офіційними даними, загинув один чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.

Пізніше начальник Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що від початку 2025 року в Україні було зафіксовано дев’ять терактів, пов’язаних з ТЦК. У трьох випадках об’єктами атак були саме поліцейські. Один з популярних методів — хибний виклик, коли вибухівку закладають заздалегідь, а потім викликають поліцію на місце, аби збільшити кількість жертв.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie