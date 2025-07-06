Удар по ТЦК у Кременчуку: влада повідомила про наслідки

Стовп диму

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У неділю, 6 липня, російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий ТЦК.

Про це сказав т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в ефірі телемарафону.

"Ворог завдав чергового удару по Полтавському регіону, зокрема місто Кременчук зазнало сьогодні удару. Постраждали будівлі, домоволодіння, цивільна інфраструктура. Щодо наслідків і кількості, інформація встановлюється”, — констатував він.

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На цей час пожежа локалізована, іде ліквідація наслідків.

“Що стосується постраждалих, то за інформацією національної поліції, один є постраждалий, але від госпіталізації відмовився. Тому, можна сказати, загиблі відсутні, всі працівники, весь особовий склад перебував в укриттях. Тому, на щастя, відбулося, жертв немає”, — завершив він.

Доповнюється…