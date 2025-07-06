- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по ТЦК у Кременчуку: влада повідомила про наслідки
Через російський обстріл ТЦК у Кременчуку, на щастя, загиблих немає. Втім є руйнування цивільної інфраструктури.
У неділю, 6 липня, російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий ТЦК.
Про це сказав т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут в ефірі телемарафону.
"Ворог завдав чергового удару по Полтавському регіону, зокрема місто Кременчук зазнало сьогодні удару. Постраждали будівлі, домоволодіння, цивільна інфраструктура. Щодо наслідків і кількості, інформація встановлюється”, — констатував він.
На цей час пожежа локалізована, іде ліквідація наслідків.
“Що стосується постраждалих, то за інформацією національної поліції, один є постраждалий, але від госпіталізації відмовився. Тому, можна сказати, загиблі відсутні, всі працівники, весь особовий склад перебував в укриттях. Тому, на щастя, відбулося, жертв немає”, — завершив він.
Доповнюється…