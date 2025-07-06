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Кременчук під прицілом росіян — прильоти по ТЦК та СП
Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Сталися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
Про це повідомили у Сухопутних військах.
«Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників. Внаслідок російського удару по ТЦК у Полтаві загинули студент місцевого вишу і колишній військовий, демобілізованим із лав ЗСУ.