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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1570
Время на прочтение
1 мин

Кременчуг под прицелом россиян — прилеты по ТЦК и СП

Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты снова ударили по зданию ТЦК

Оккупанты снова ударили по зданию ТЦК / © Associated Press

Сегодня, 6 июля, около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. Произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках.

«Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников. В результате российского удара по ТЦК в Полтаве погиб студент местного вуза и бывший военный, демобилизованный из рядов ВСУ.

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Дата публикации
Количество просмотров
1570
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