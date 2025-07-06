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Кременчуг под прицелом россиян — прилеты по ТЦК и СП
Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет.
Сегодня, 6 июля, около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. Произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках.
«Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Напомним, 3 июля Полтава потерпела массированный удар российских беспилотников. В результате российского удара по ТЦК в Полтаве погиб студент местного вуза и бывший военный, демобилизованный из рядов ВСУ.