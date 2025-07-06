Чи планується мобілізація жінок в Україні – відповіли у РНБО

Жінки в ЗСУ / © Міноборони України

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Народний депутат Олексій Гончаренко запевнив, що мобілізація жінок в Україні не проводиться та не планується.

Про це він написав у себе на сторінці у Facebook, закликавши громадян не реагувати на дезінформацію.

«Жінок не мобілізують. Будь ласка, не слухайте Арестовича. Ми все закінчили за 2–3 тижні. Парламент ніколи не допустить мобілізації жінок. Зроби вдих», — написав нардеп.

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Поширення фейків щодо мобілізації жінок прокоментував і Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«Мобілізація жінок не планувалася, і не планується — всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і „говорящих голів“. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке».

Він також звернув увагу на дії окремих публічних осіб, які, за його словами, працюють на користь Росії:

«Арестович, нагадаю, під санкціями. Його YouTube-канал заблокували. Працює інформаційно в інтересах рашки. Щодо Латиніної — це частина інформаційної машини кремля, яка працює на „ліберальну“ публіку. Російські спецслужби завжди ось таких як вона сунули до лібералів, аби отримувати інформацію зсередини, і впливати на подібну аудиторію.», — сказав він.

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Нагадаємо, у серпні 2025 в Україні розпочнеться проходження жінками базової загальновійськової підготовки — вона є добровільною.

Раніше ми писали про те, що Олексій Арестович заявляв у YouTube-каналі, що восени 2025 року в Україні може розпочатися мобілізація жінок.