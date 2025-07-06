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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вірменія відкинула чутки про нове прибуття російських військ

У Єревані спростували інформацію про можливу участь у регіональних конфліктах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Вірменії спростувало інформацію, що з’явилася у ЗМІ, щодо можливого використання території республіки для здійснення військових дій проти сусідніх країн.

Про це повідомляють «Новини-Вірменії».

У відомстві наголосили, що позиція Вірменії залишається незмінною: територія країни не може використовуватися третіми державами з метою ведення бойових дій.

«У відповідь на вигадані повідомлення в пресі Республіка Вірменія ще раз підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РВ не може використовуватися третіми державами для здійснення воєнних дій проти будь-якої з сусідніх держав», — заявила прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян.

Раніше в низці медіа з’явилися припущення щодо можливої причетності Вірменії до конфліктів у регіоні. У Єревані ці чутки категорично відкинули.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія перекидає війська до бази в Ґюмрі (Вірменія) та готується до можливого загострення з Азербайджаном. У ГУР вважають це частиною стратегії Кремля із дестабілізації Кавказу.

Окрім того, після загибелі азербайджанців під час затримань у Єкатеринбурзі, в Азербайджані почалися рейди проти росіян. Зеленський висловив співчуття Алієву через дії Кремля.

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