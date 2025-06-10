Росія заявляє про "денацифікацію" Дніпропетровщини: подробиці від ISW

ЗСУ / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Російські війська продовжують наступальні дії на південному заході Донеччини та вже наблизилися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За їх інформацією, геолокаційні відеозаписи від 9 червня підтверджують просування росіян на північний захід від Горіхового, поблизу Новопавлівки.

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Міністерство оборони Росії того ж дня заявило про захоплення нових позицій у «невизначених районах Дніпропетровської області». Російські мілблогери, зокрема, повідомляють про участь 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу у бойових діях поблизу межі двох областей.

Кремль активно просуває інформаційну кампанію, спрямовану на легітимізацію нових загарбницьких планів. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що дії військових у регіоні — це частина створення так званої «буферної зони».

А перший заступник голови комітету з оборони Держдуми Олексій Журавльов відкрито заявив, що Дніпропетровщина перебуває в «сфері інтересів» Росії.

Також пролунали заяви про початок «денацифікації» області, які раніше Кремль використовував як привід для вторгнення. Голова оборонного комітету Держдуми Дмитро Саблін прямо сказав: якщо Україна не піде на умови РФ, Росія «обов’язково візьме Дніпро та інші міста».

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На думку аналітиків ISW, це підтверджує, що Москва не зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту, а навпаки — готується до затяжної війни з метою поступової окупації нових територій.

«Кремль послідовно демонструє, що його апетити виходять далеко за межі Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони півдня та Рада національної безпеки і оборони спростували заяви Міноборони РФ і представників Кремля щодо нібито «прориву» російських військ на територію Дніпропетровської області.

«Це не відповідає дійсності. Всі бойові зіткнення наразі відбуваються на території Донецької області. Поширена інформація є частиною російської інформаційної операції», — підсумували там.

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