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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія заявляє про "денацифікацію" Дніпропетровщини: подробиці від ISW

Нинішні бої в районі Дніпропетровської області — це продовження наявних наступальних дій на південному заході Донеччини, а не окрема масштабна операція. Проте подальший розвиток подій може змінити тактичну ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ

ЗСУ / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Російські війська продовжують наступальні дії на південному заході Донеччини та вже наблизилися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За їх інформацією, геолокаційні відеозаписи від 9 червня підтверджують просування росіян на північний захід від Горіхового, поблизу Новопавлівки.

Міністерство оборони Росії того ж дня заявило про захоплення нових позицій у «невизначених районах Дніпропетровської області». Російські мілблогери, зокрема, повідомляють про участь 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу у бойових діях поблизу межі двох областей.

Кремль активно просуває інформаційну кампанію, спрямовану на легітимізацію нових загарбницьких планів. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що дії військових у регіоні — це частина створення так званої «буферної зони».

А перший заступник голови комітету з оборони Держдуми Олексій Журавльов відкрито заявив, що Дніпропетровщина перебуває в «сфері інтересів» Росії.

Також пролунали заяви про початок «денацифікації» області, які раніше Кремль використовував як привід для вторгнення. Голова оборонного комітету Держдуми Дмитро Саблін прямо сказав: якщо Україна не піде на умови РФ, Росія «обов’язково візьме Дніпро та інші міста».

На думку аналітиків ISW, це підтверджує, що Москва не зацікавлена в мирному врегулюванні конфлікту, а навпаки — готується до затяжної війни з метою поступової окупації нових територій.

«Кремль послідовно демонструє, що його апетити виходять далеко за межі Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей», — підсумовують в ISW.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони півдня та Рада національної безпеки і оборони спростували заяви Міноборони РФ і представників Кремля щодо нібито «прориву» російських військ на територію Дніпропетровської області.

«Це не відповідає дійсності. Всі бойові зіткнення наразі відбуваються на території Донецької області. Поширена інформація є частиною російської інформаційної операції», — підсумували там.

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