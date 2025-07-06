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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удар по ТЦК в Кременчуге: власть сообщила о последствиях

Из-за российского обстрела ТЦК в Кременчуге, к счастью, погибших нет. Впрочем, есть разрушение гражданской инфраструктуры.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма

В воскресенье, 6 июля, российские войска ударили по Кременчугу Полтавской области. В частности, из-за вражеской атаки пострадал местный ТЦК.

Об этом сказал и.о. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут в эфире телемарафона.

«Враг нанес очередной удар по Полтавскому региону, в частности город Кременчуг понес сегодня удар. Пострадали здания, домовладение, гражданская инфраструктура. Относительно последствий и количества, информация устанавливается», — констатировал он.

В настоящее время пожар локализован, идет ликвидация последствий.

«Что касается пострадавших, то по информации национальной полиции, один пострадавший, но от госпитализации отказался. Поэтому, можно сказать, погибшие отсутствуют, все работники, весь личный состав находился в укрытиях. Поэтому, к счастью, произошло жертв нет», — завершил он.

Напомним, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области. Произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

«Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется», — отметили в Сухопутных войсках.

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