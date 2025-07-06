З’явилися подробиці ДТП з українським дитячим ансамблем в Угорщині

ДТП / © police.hu

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В Угорщині 6 липня автобус з українським дитячим танцювальним ансамблем потрапив у ДТП. Водій не впорався з керуванням, автобус з’їхав у кювет і перекинувся. Постраждали 21 особа, серед яких четверо — у тяжкому стані. Загиблих немає.

Про це розповіли у посольстві України в Ніредьгазі (Угорщина) у Facebook.

«Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з’їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина). За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи», — йдеться у повідомленні.

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Автобус, у якому перебували 77 людей — двоє водіїв, учасники та супроводжуючі ансамблю зі Львова, їхав на фестиваль до міста Охрид. Постраждалі доставлені до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш. Серед травмованих четверо отримали тяжкі травми, ще четверо дітей мають травми середньої тяжкості і їх випишуть під опіку супроводжуючих. Решта отримали легкі ушкодження і перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон, де їм забезпечили харчування та відпочинок.

Повідомляється, що перевізник організовує додаткові автобуси для подальшої поїздки. На місці працюють рятувальники, а також посол України Федір Шандор і консульські працівники, які контролюють ситуацію та допомагають постраждалим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції на трасі перекинувся автобус з українськими ліцеїстами та дорослими. Загинули 4 дорослі, багато постраждалих, серед них підлітки. Постраждалих забезпечили харчуванням і медичною допомогою.