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ТСН у соціальних мережах

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ДТЕК: два десятиліття трансформацій та інвестицій в енергетичну безпеку

Компанії ДТЕК виповнюється 20 років. З моменту заснування у 2005 році і до сьогодні в модернізацію та розвиток енергетичних активів інвестовано понад €12,5 млрд, з яких €1,64 млрд – в будівництво нової «зеленої» генерації. 

Про це йдеться в повідомленні компанії.

За два десятиліття ДТЕК виріс з вертикально-інтегрованої енергокомпанії до важливої ланки енергетичної безпеки України. Сьогодні ДТЕК це 7 диверсифікованих напрямків бізнесу. Видобуток вугілля і виробництво електроенергії на ТЕС (ДТЕК Енерго), буріння і видобуток природного газу (ДТЕК Нафтогаз), розподіл електричної енергії (ДТЕК Мережі), розвиток відновлюваних джерел енергії (ДТЕК ВДЕ), трейдинг енергетичними ресурсами (D.Trading), постачання електроенергії кінцевим споживачам (D.Solutions) та розвиток відновлюваних джерел в Європі (DRI). Наразі компанія здійснює діяльність у 13 регіонах України та представлена у 24 країнах світу. 

Інвестиції в існуючі активи і будівництво нових потужностей дозволило перетворити компанію в лідера енергетичної галузі України і одну з провідних енергетичних компаній Східної Європи. 11 з 20 років ДТЕК працює в умовах війни, яка призвела до величезних втрат, але загартувала компанію та зробила її більш стійкою. В найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення 2022-2025 року проявились цінності компанії. Адже стійкість і винятковий професіоналізм колективу дозволили пройти 3 військові опалювальні сезони. ДТЕК став важливим елементом забезпечення енергетичної безпеки країни. 

За 20 років теплова генерація компанії виробила 500 млрд кВт.годин електричної енергії, забезпечивши стабільну роботу енергетичної системи навіть в найскладніші часи. За 3,5 роки повномасштабної війни, енергетики ДТЕК повернули світло в 20 млн домівок українських родин, які були знеструмлені через російські атаки. У відновлення зруйнованих росією ТЕС та електромереж з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала 19,5 млрд грн, щоб забезпечити безперебійне електропостачання для споживачів. ДТЕК також завжди був і залишається надійним партнером держави. За ці роки компанія поповнила державний бюджет на €13,7 млрд.

«За двадцять років ДТЕК пройшов масштабну трансформацію і став опорою енергетичної безпеки країни. Навіть в умовах війни ми інвестували, будували і тримали систему — і продовжимо це робити далі. Моя мета, щоб ДТЕК став учасником “Ліги чемпіонів” — однією з провідних європейських енергокомпаній. Бути партнерами провідних європейських компаній — це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація і спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилась на наш план. І ми точно його досягнемо», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
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