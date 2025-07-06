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- Війна
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Удар по Полтаві 3 липня: кількість жертв зросла
Жахлива атака РФ на Полтаву 3 липня забрала життя вже трьох людей.
Внаслідок удару РФ по Полтаві 3 липня зросла кількість жертв. У лікарні померла жінка.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
“На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Лікарі до останнього боролися за її життя. Щирі співчуття рідним та близьким!”, — зазначив Когут.
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