ДТЭК: два десятилетия трансформаций и инвестиций в энергетическую безопасность

Реклама

Об этом говорится в сообщении компании.

За два десятилетия ДТЭК вырос из вертикально-интегрированной энергокомпании в важное звено энергетической безопасности Украины. Сегодня ДТЭК это 7 диверсифицированных направлений бизнеса. Добыча угля и производство электроэнергии на ТЭС (ДТЭК Энерго), бурение и добыча природного газа (ДТЭК Нафтогаз), распределение электрической энергии (ДТЭК Сети), развитие возобновляемых источников энергии (ДТЭК ВДЭ), трейдинг энергетическими ресурсами (D.Trading), снабжение электроэнергией возобновляемых источников в Европе (DRI). В настоящее время компания работает в 13 регионах Украины и представлена в 24 странах мира.

Инвестиции в существующие активы и строительство новых мощностей позволили превратить компанию в лидера энергетической отрасли Украины и одну из ведущих энергетических компаний Восточной Европы. 11 из 20 лет ДТЭК работает в условиях войны, которая привела к огромным потерям, но закалила компанию и сделала ее более устойчивой. В критические моменты полномасштабного вторжения 2022-2025 года проявились ценности компании. Ведь устойчивость и исключительный профессионализм коллектива позволили пройти 3 военных отопительных сезона. ДТЭК стал важным элементом обеспечения энергетической безопасности страны.

Реклама

За 20 лет тепловая генерация компании произвела 500 млрд кВт.ч электрической энергии, обеспечив стабильную работу энергетической системы даже в самые сложные времена. За 3,5 года полномасштабной войны, энергетики ДТЭК вернули свет в 20 млн домов украинских семей, обесточенных из-за российских атак. В восстановление разрушенных россией ТЭС и электросетей с начала полномасштабного вторжения компания инвестировала 19,5 млрд. грн., чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение для потребителей. ДТЭК также всегда был и остается надежным партнером государства. За эти годы компания пополнила государственный бюджет на €13,7 млрд.

«За двадцать лет ДТЭК прошел масштабную трансформацию и стал опорой энергетической безопасности страны. Даже в условиях войны мы инвестировали, строили и держали систему и продолжим это делать дальше. Моя цель, чтобы ДТЭК стал участником "Лиги чемпионов" - одной из ведущих европейских энергокомпаний. Быть партнерами ведущих европейских компаний это не только партнерство ради бизнеса. Это признание, уважение, репутация и общий взгляд в будущее. Эта амбиция уже сегодня превратилась в наш план. И мы точно его добьемся», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.