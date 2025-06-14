Стало відомо про стан дітей, що постраждали у ДТП у Франції (фото)

ДТП у Франції / © Посольство України у Франції

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Унаслідок трагічної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Франції за участю українського автобуса, постраждали студенти та викладачі Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. На момент аварії в автобусі перебували 46 студентів і 5 викладачів.

Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

За попередньою інформацією, група поверталася додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у французькій Бретані. Обмін тривав з 10 по 13 червня в межах міжнародної програми співпраці між навчальними закладами.

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На жаль, внаслідок ДТП загинули четверо дорослих осіб, троє з яких — громадяни України.

Влада Франції надала постраждалим всю необхідну допомогу: їх забезпечили харчуванням, тимчасовим житлом та психологічною підтримкою. На даний момент усі, хто не постраждав, перебувають у безпечних місцях.

Станом на ранок, дев’ятеро дітей перебувають у лікарнях, їхній стан — стабільний, загрози для життя немає. Українська сторона працює над тим, щоб якомога швидше доставити до Франції батьків дітей, які зараз проходять лікування.

ДТП у Франції

Організацією повернення української делегації додому займається Посольство України у Франції, яке разом із місцевою владою координує всі дії щодо безпеки та евакуації.

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Українська влада висловила подяку французьким партнерам та дипломатам за оперативну підтримку та рішучі дії в перші години після трагедії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції трапилася аварія за участі українського автобуса, який їхав з освітнього обміну у Бретані. Загинули четверо дорослих, троє — українці. Двоє у тяжкому стані, діти мають легкі та середні травми. Зеленський подякував Франції за швидку допомогу, дипломатична команда працює з постраждалими.