Си Цзиньпин попросит Путина напасть на НАТО: Рютте назвал причину

Президент РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Перед вторжением Китая на самоуправляемый остров Тайвань китайский лидер Си Цзиньпин обратится к своему «младшему партнеру», президенту РФ Владимиру Путину с предложением атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь Альянс от событий в Тихоокеанском регионе.

Такой угрожающий сценарий описал генсек НАТО Марк Рютте в интервью изданию The New York Times.

«Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему очень младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: „Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, атакуя территорию НАТО“. Скорее всего, именно так это и будет развиваться», — предположил он.

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По словам генсека Альянса, именно поэтому НАТО должно быть настолько сильным, чтобы в Кремле никогда не решились на такую агрессию.

Еще одним способом предотвратить глобальный конфликт Марк Рютте назвал сотрудничество НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом, которое очень активно пропагандирует президент США Дональд Трамп.

«У нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом», — отметил он.

Напомним, Китай проводит активные воздушно-десантные учения, внедряет новейшие артиллерийские системы и увеличивает уровень боевой готовности подразделений, которые могут быть задействованы в возможном вторжении на Тайвань.

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