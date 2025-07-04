Удары по ТЦК: эксперт объяснил, какую глобальную цель преследует Россия

Место попадания по ТЦК в Поляве

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Нанося удары по ТЦК, РФ хочет снизить эффективность мобилизации в Украине.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал военный аналитик Иван Ступак.

Эксперт также предполагает, что РФ может продолжить подобные атаки.

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«Поскольку, в любом случае, в зданиях ТЦК и СП находятся военные и гражданские, РФ может видеть выгоду в убийстве людей», — считает Ступак.

Эксперт также предполагает, что РФ может продолжить подобные атаки.

«Возможно, у россиян есть план по каким-то показателям, которого пытаются придерживаться. За то в России могут получать награды. в комментарии для ТСН.ua.

Как известно, в результате атак повреждения получили помещение ТЦК и СП в Кривом Роге Днепропетровской области и накануне, 3 июля, сразу два здания в Полтаве — городского и областного ТЦК.

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Напомним, в четверг, 3 июля, армия РФ совершила массированную атаку беспилотниками на Полтаву.

Отметим, что одной из главных целей врага стало здание Полтавского городского и областного территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате двух прямых попаданий возникли пожары, а также пострадали жилые дома, магазины и инфраструктура города.