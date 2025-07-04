Удари по ТЦК: експерт пояснив, яку глобальну мету переслідує Росія

Місце влучання по ТЦК у Польаві

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Завдаючи ударів по ТЦК, РФ хоче зменшити ефективність мобілізації в Україні.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив військовий аналітик Іван Ступак.

Експерт також припускає, що РФ може продовжити подібні атаки.

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«Оскільки, в будь-якому випадку, в будівлях ТЦК та СП перебувають військові і цивільні, РФ може бачити вигоду у вбивстві людей», — вважає Ступак.

Експерт також припускає, що РФ може продовжити подібні атаки.

«Можливо, у росіян є план щодо якихось показників, якого намагаються дотримуватися. Це те, за що в Росії можуть отримувати нагороди. Крім того, що в ТЦК, які працюють цілодобово, є працівники, там ще є мобілізовані громадяни. Завдаючи ударів по ТЦК, росіяни розраховують на те, що мобілізовані намагатимуться тікати з цих приміщень», — сказав раніше Ступак у коментарі для ТСН.ua.

Як відомо, внаслідок атак пошкоджень зазнали приміщення ТЦК та СП у Кривому Розі Дніпропетровської області та напередодні, 3 липня, одразу дві будівлі в Полтаві — міського та обласного ТЦК.

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Нагадаємо, у четвер, 3 липня, армія РФ здійснила масовану атаку безпілотниками на Полтаву.

Зазначимо, що однією з головних цілей ворога стала будівля Полтавського міського та обласного територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок двох прямих влучань виникли пожежі, а також постраждали житлові будинки, магазини та інфраструктура міста.