Отруйний дим над Києвом: що літає у повітрі після удару армії РФ та коли це мине

Рівень шкідливих речовин в атмосфері столиці перевищив норму у декілька разів

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Минула ніч стала однією з найжахливіших для Києва за весь час повномасштабної війни. Росія здійснила найпотужнішу повітряну атаку, запустивши по Україні 550 повітряних цілей, з яких 330 ударні безпілотники «Шахед». Основною мішенню ворога була столиця.

Внаслідок численних влучань та падіння уламків місто охопили масштабні пожежі, що призвело до різкого погіршення якості атмосферного повітря. Чорний дим практично повністю накрив правий берег Києва, що більше нагадувало кадри кінця світу.

Масштабні пожежі та забруднення повітря

Одразу після нічних обстрілів фахівці почали оцінювати стан атмосферного повітря.

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Олександр Штиль, заступник гендиректора ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України, повідомив ТСН.ua про зафіксовані перевищення гранично допустимих рівнів за діоксидом азоту, сірчистим ангідридом та іншими шкідливими речовинами.

«Зараз інформацію уточнюємо, проводимо повторні виміри на тих локаціях, де були зафіксовані перевищення», — зазначив Штиль.

Де найгірша ситуація з повітрям?

Найбільші перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі зафіксували на вулицях Григоровича-Барського, Щербаківського, Вокзальній, проспекті Берестейському, а також на Нижньому Валу та вулиці Межигірській. На лівому березі столиці ситуація дещо краща, проте і там є незначні перевищення на Дарницькій площі, вулицях Ревуцького, Регенераторній та Кіото.

Шкідливі речовини перевищили норму у шість разів

Олександр Штиль пояснив, що гранично допустимий рівень діоксиду азоту становить 0,2 міліграма на метр кубічний, оксиду вуглецю — 5 міліграмів на метр кубічний, а сірчистого ангідриду — 0,5 міліграма на метр кубічний.

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«За отриманими результатами після обстрілу та пожеж, перевищення цих шкідливих речовин зафіксовано у три рази за різними показниками, а деякі — у шість разів. Тобто є значні перевищення. Але зараз спостерігаємо динаміку до зменшення шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Після попередніх обстрілів, десь о другій половині дня стан повітря в Києві повертався до норми. Сподіваюсь, так буде і цього разу», — прогнозує Штиль, додаючи, що служби моніторитимуть стан якості повітря до його нормалізації.

Що горіло і хто найбільше постраждав?

Експерт запевняє, що в дронах та ракетах горить лише пальне, а основне задимлення спричинене горінням об’єктів, куди влучили боєприпаси.

«На жаль, горить те, куди потрапили боєприпаси, а це може бути будь-що. Все залежить від об’єктів, де спалахнула пожежа. Відповідно в атмосферне повітря виділятимуться ті чи інші хімічні речовини. Поки нічого критичного у повітря Києва не потрапляло», — зазначив Штиль.

Задимлення від пожеж є найбільш шкідливим для дітей, людей літнього віку та осіб із хронічними захворюваннями органів дихання. Їм рекомендується носити захисні маски та утриматися від прогулянок на вулиці, поки ситуація з повітрям не покращиться.

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«Здорові люди можуть відчувати короткочасний дискомфорт, першіння у горлі та утруднене дихання, але без серйозної загрози для здоров’я», — пояснює Олександр Штиль.

Вплив погоди на забруднення

Цікаво, що вже до 12:30 значних перевищень забруднення повітря у Києві не фіксували, за винятком центру та Деміївської площі біля Центрального автовокзалу, де ці показники традиційно високі через інтенсивний рух транспорту.

Але на Борщагівці та Святошино ще було помітне сильне задимлення від пожежі у гаражах, які знаходяться вздовж залізничних колій. Чорний дим накриває Борщагівку та простягається у бік НАУ. У повітрі відчутний запах гару та важко дихати.

Еколог Олександр Соколенко пояснив ТСН.ua, що суха та сонячна погода, яка встановилася в Києві на найближчі три дні, сприяє зависанню шкідливих речовин у повітрі. Через відсутність вітру вони повільніше виходять за межі міста, концентруючись над столицею.

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«Якщо за такої погоди відбуваються повітряні атаки Росії, то для якості повітря це дуже погано. Якби Київ був під дією циклону і стояла вітряна або дощова погода, тоді стан повітря був би кращим», — зазначив еколог.

Соколенко додав, що у найближчі три доби, якщо обстріли повторяться, рівень забруднення повітря може знову підвищитися. Щодо хімічного складу, який піднявся в повітря, експерт вважає, що достовірної інформації наразі немає, оскільки ворог атакує не лише цивільні, але й промислові та, ймовірно, військові об’єкти.

«Очевидно, що для здоров’я громадян нічого хорошого у цьому немає», — підкреслив Олександр Соколенко.

Дата публікації 09:36, 04.07.25 Кількість переглядів 81 Київ оповив дим після ворожої атаки: якість повітря різко погіршилася