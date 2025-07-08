Стефанишина рассказала, когда ЕС примет 18-й пакет санкций против РФ

Ольга Стефанишина о санкциях / © Getty Images

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Европейский Союз уже на этой неделе может принять 18-й пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона «Единые новости» в понедельник, 7 июля.

«По моей информации, на этой неделе европейские страны придут к соглашению о 18-м пакете санкций вместе со Словакией и Венгрией», — сообщила должностная лицо.

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Стефанишина напомнила, что при принятии 17-го пакета санкций Венгрия до последнего момента не голосовала за его внедрение. Поэтому санкции вступили в силу лишь почти через сутки после окончательного согласования.

«Венгрия не поддерживала 17-й пакет до последнего дня. Из-за задержки почти в сутки Франция, Бельгия и Нидерланды начали работать над механизмом вывода замороженных активов РФ из-за санкций», — отметила вице-премьер.

Она пояснила, что такой подход позволил бы странам ЕС избежать необходимости каждые полгода возобновлять согласие на сохранение ограничений, ведь санкции по активам не были бы привязаны к политическому решению.

Напомним, что 26 июня ЕС не смог достичь консенсуса относительно нового пакета санкций. В то же время страны-члены согласовали продление действующих ограничений еще на шесть месяцев.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении «особых» санкций, которые должны разрушить российские финансовые схемы, в частности, в сфере криптовалюты.

Мы ранее информировали, что с момента возвращения президента Трампа на должность в январе Соединенные Штаты не ввели никаких новых санкций против России.