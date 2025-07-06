Зеленский ввел новые санкции против РФ: удар по криптовалютным схемам

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/kyivoda

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении «особых» санкций, которые должны разрушить российские финансовые схемы, в частности в сфере криптовалют.

Об этом украинский лидер сообщил в своем обращении в воскресенье, 6 июля.

По его словам, санкционный пакет, который был подан Национальным банком Украины, предусматривает ограничения против 60 юридических лиц и 73 физических лиц, граждан России.

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«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности», — отметил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что из-за блокирования привычных финансовых путей для России, для обхода санкций использовались криптовалютные расчеты, которые теперь невозможны.

Владимир Зеленский отметил, что будет происходить синхронизация санкций с партнерами в Европе и «других юрисдикциях мира».

«Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая — принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы», — подчеркнул он.

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Украинский президент анонсировал на следующей неделе новые решения по синхронизации санкций Европейского Союза.

«Все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции. Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее украинский президент подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, которые имеют отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе «Shahed».