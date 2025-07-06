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Сколько кофе пить в день, чтобы улучшить память и работу мозга
Ученые утверждают: до 400 мг кофеина в день является безопасным пределом для большинства здоровых взрослых людей.
Многие начинают свой день именно с чашки кофе. Он помогает быстрее проснуться, бодрит, поднимает настроение.
Как свидетельствуют исследования, кофе в правильных пропорциях полезен для здоровья: он помогает жить дольше, улучшает структуру мозга.
Эксперты говорят, что люди, которые регулярно выпивают три-четыре чашечки кофе в день, имеют сильную структуру мозга. Поэтому напиток полезен и для мозга, и для здоровья в целом.
Ученые также доказали, что кофе замедляет процессы старения мозга, потенциально снижает риски возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера. кофе, есть только рекомендованное количество — три-четыре чашки в день.
В то же время, нужно помнить, что кофеин содержится в других напитках или продуктах, таких как чай, шоколад, энергетические напитки и некоторые медикаменты. Их чрезмерное потребление вместе с кофе может привести к превышению суточной нормы кофеина.
Ранее исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника. О новой пользе кофе для организма читайте в новости.