Сколько кофе пить в день, чтобы улучшить память и работу мозга

Содержание кофеина в кофе может колебаться от 50 до 150 мг на чашку / © pixabay.com

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Многие начинают свой день именно с чашки кофе. Он помогает быстрее проснуться, бодрит, поднимает настроение.

Как свидетельствуют исследования, кофе в правильных пропорциях полезен для здоровья: он помогает жить дольше, улучшает структуру мозга.

Эксперты говорят, что люди, которые регулярно выпивают три-четыре чашечки кофе в день, имеют сильную структуру мозга. Поэтому напиток полезен и для мозга, и для здоровья в целом.

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Ученые также доказали, что кофе замедляет процессы старения мозга, потенциально снижает риски возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера. кофе, есть только рекомендованное количество — три-четыре чашки в день.

В то же время, нужно помнить, что кофеин содержится в других напитках или продуктах, таких как чай, шоколад, энергетические напитки и некоторые медикаменты. Их чрезмерное потребление вместе с кофе может привести к превышению суточной нормы кофеина.

Ранее исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника. О новой пользе кофе для организма читайте в новости.