Путин самоуверенно заявил, что Запад "скоро сдохнет"

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что попытки стран Запада «похоронить» экономику государства-агрессора будут неудачными.

Его заявление на пресс-конференции цитируют пропагандисты РИА «Новости».

«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят», — самоуверенно заявил хозяин Кремля.

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Комментируя планы введения новых санкций против России, Путин хвастливо сказал, что чем больше будет санкций, «тем хуже для тех, кто эти санкции вводит».

При этом президент государства-агрессора признал, что темпы роста ВВП в России в этом году будут «скромнее», но объяснил это целенаправленной борьбой с инфляцией.

В то же время он признался, что причиной инфляции стали значительные расходы РФ на войну — 13,5 триллионов рублей.

«Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется», — сказал он.

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Однако даже здесь хозяин Кремля попытался найти «позитив», отметив, что Россия тратит эти триллионы на поддержку своего военно-промышленного комплекса, «на нас самих, на любимых и родных».

«А они [страны НАТО] свои пять процентов будут тратить на что? На закупку у США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Это не наш вопрос, это их. Хотят так, пусть делают», — сказал Путин.

Кроме того, российский президент, закашлявшись, заверил, что государство-агрессор планирует уменьшить расходы «на оборону», хотя об этом еще нет окончательной договоренности между Минобороны, Минфином и Минэкономразвития.

«Но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает, как поднять свои расходы на оборону», — подытожил Путин.

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Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала 18-й санкционный пакет против России «жестким и болезненным»