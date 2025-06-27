Путін самовпевнено заявив, що Захід "скоро здохне"

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що спроби країн Заходу «поховати» економіку держави-агресорки будуть невдалими.

Його заяву на пресконференції цитують пропагандисти РИА «Новости».

«Самі скоро здохнуть, а нас хоронять», — самовпевнено заявив господар Кремля.

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Коментуючи плани запровадження нових санкцій проти Росії, Путін хвалькувато сказав, що чим більше буде санкцій, «тим гірше для тих, хто ці санкції запроваджує».

Водночас президент держави-агресорки визнав, що темпи зростання ВВП у Росії цього року будуть «скромнішими», проте пояснив це цілеспрямованою боротьбою з інфляцією.

Водночас він зізнався, що причиною інфляції стали значні витрати РФ на війну — 13,5 трильйона рублів.

«Це чимало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться», — сказав він.

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Однак навіть тут господар Кремля спробував знайти «позитив», зазначивши, що Росія витрачає ці трильйони на підтримку свого військово-промислового комплексу, «на нас самих, на коханих і рідних».

«А вони [країни НАТО] свої п’ять відсотків витрачатимуть на що? На закупівлю у США і на підтримку їхнього оборонно-промислового комплексу. Це не наше питання, це їхнє. Хочуть так, хай роблять», — сказав Путін.

Окрім того, російський президент, закашлявшись, запевнив, що держава-агресорка планує зменшити витрати «на оборону», хоча про це ще немає остаточної домовленості між Міноборони, Мінфіном та Мінекономрозвитку.

«Але загалом усі думають саме в цьому напрямку. А Європа думає, як підняти свої витрати на оборону», — підсумував Путін.

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Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала 18-й санкційний пакет проти Росії «жорстким і болючим».