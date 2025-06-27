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Путін самовпевнено заявив, що Захід "скоро здохне"
Президент держави-агресорки вважає, що санкції проти Росії завдають шкоди тим, хто їх запроваджує.
Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що спроби країн Заходу «поховати» економіку держави-агресорки будуть невдалими.
Його заяву на пресконференції цитують пропагандисти РИА «Новости».
«Самі скоро здохнуть, а нас хоронять», — самовпевнено заявив господар Кремля.
Коментуючи плани запровадження нових санкцій проти Росії, Путін хвалькувато сказав, що чим більше буде санкцій, «тим гірше для тих, хто ці санкції запроваджує».
Водночас президент держави-агресорки визнав, що темпи зростання ВВП у Росії цього року будуть «скромнішими», проте пояснив це цілеспрямованою боротьбою з інфляцією.
Водночас він зізнався, що причиною інфляції стали значні витрати РФ на війну — 13,5 трильйона рублів.
«Це чимало, ми заплатили за це інфляцією, але країна з нею бореться», — сказав він.
Однак навіть тут господар Кремля спробував знайти «позитив», зазначивши, що Росія витрачає ці трильйони на підтримку свого військово-промислового комплексу, «на нас самих, на коханих і рідних».
«А вони [країни НАТО] свої п’ять відсотків витрачатимуть на що? На закупівлю у США і на підтримку їхнього оборонно-промислового комплексу. Це не наше питання, це їхнє. Хочуть так, хай роблять», — сказав Путін.
Окрім того, російський президент, закашлявшись, запевнив, що держава-агресорка планує зменшити витрати «на оборону», хоча про це ще немає остаточної домовленості між Міноборони, Мінфіном та Мінекономрозвитку.
«Але загалом усі думають саме в цьому напрямку. А Європа думає, як підняти свої витрати на оборону», — підсумував Путін.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала 18-й санкційний пакет проти Росії «жорстким і болючим».