Росія атакує Україну БпЛА: названо напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 8 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Реклама

Військові заявили, що наразі БпЛА з Сумщини тримають курс в сторону Полтавської області.

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що запуски БпЛА відбувалися з Курської області.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

Реклама