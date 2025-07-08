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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія атакує Україну БпЛА: названо напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 8 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Військові заявили, що наразі БпЛА з Сумщини тримають курс в сторону Полтавської області.

Перед цим моніторингові канали повідомляли, що запуски БпЛА відбувалися з Курської області.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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