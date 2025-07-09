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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Луцьку вночі пролунали потужні вибухи: місто під масованим ударом

У ніч проти 9 липня в Луцьку пролунала серія вибухів — місто атакували ворожі безпілотники. Над ним працювали сили протиповітряної оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Луцьк під масованою атакою

Луцьк під масованою атакою / © ТСН.ua

В ніч проти 9 липня в Луцьку пролунала серія вибухів під час атаки БпЛА та ракет «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні міського голови Ігоря Поліщука.

У повідомленні вказується, що БпЛА атакують місто з різних сторін, по них працюють сили ППО.

«БПЛА на підльоті до міста. е БПЛА поруч з містом», — йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомлялося про пуски ракет «Кинджал» в сторону міста.

Також влада повідомляє про нові групи БпЛА в сторону міста.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 9 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

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