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У Луцьку вночі пролунали потужні вибухи: місто під масованим ударом
У ніч проти 9 липня в Луцьку пролунала серія вибухів — місто атакували ворожі безпілотники. Над ним працювали сили протиповітряної оборони.
В ніч проти 9 липня в Луцьку пролунала серія вибухів під час атаки БпЛА та ракет «Кинджал».
Про це йдеться у повідомленні міського голови Ігоря Поліщука.
У повідомленні вказується, що БпЛА атакують місто з різних сторін, по них працюють сили ППО.
«БПЛА на підльоті до міста. е БПЛА поруч з містом», — йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомлялося про пуски ракет «Кинджал» в сторону міста.
Також влада повідомляє про нові групи БпЛА в сторону міста.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 9 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.