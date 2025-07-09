Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів залишається незмінним, попри окремі заяви чи дописи в соціальних мережах.

Про це в інтерв’ю Українському радіо повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Потрібно сприймати новини зі США правильно, виважено, критично і спокійно», — зазначив міністр.

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Він підкреслив, що один окремий коментар не може свідчити про зміну зовнішньої політики.

«Тому що не може одна, умовно кажучи, заява чи один (допис у) Twitter визначати фундаментальні треки зовнішньої політики. Але безумовно, на це потрібно звертати увагу», — наголосив Сибіга.

Також глава МЗС акцентував увагу на ролі дипломатії у наближенні миру та на наявності надійних міжнародних партнерів.

«Україна не одна. Ця війна нас навчила, ця війна для нас відкрила нові пласти взаємодії з нашими партнерами. І ми справді сьогодні маємо справжніх і союзників, і партнерів на міжнародній арені, з якими ми вже започаткували довготерміновий трек співробітництва», — заявив міністр.

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Сибіга додав, що сильна дипломатія — один із ключів до перемоги й відновлення стабільності.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про його невдоволення діями російського диктатора Путіна і запровадження нових санкцій проти РФ.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський готує масштабну ротацію послів України, яка торкнеться ключових країн «Групи семи» та «Групи двадцяти», включно зі США.