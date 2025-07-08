Заміна посла України у США: що чекає на Маркарову

Оксана Маркарова / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив пані послу України в США Маркаровій про свій намір її звільнити. При цьому він запропонував їй залишитись в команді після цього.

Про це пише “Суспільне”, посилаючись на джерело в Офісі президента.

За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Втім рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене.

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Нагадаємо, заміну Маркарової Зеленський обговорив з Трампом під час останньої телефонної розмови. За інформацією Bloomberg, він назвав кількох кандидатів на цю посаду: чинного прем'єр-міністра Шмигаля, міністра оборони Умєрова, віцепрем'єр-міністерку Стефанішину та міністра енергетики Галущенка. Водночас нардеп Ярослав Железняк спростував.