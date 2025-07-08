Замена посла Украины в США: что ждет Маркарову

Оксана Маркарова / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил госпоже Украине в США Маркаровой о своем намерении ее уволить. При этом он предложил остаться в команде после этого.

Об этом пишет «Общественное», ссылаясь на источник в Офисе президента.

По информации собеседника, должность будет определена позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Сибигой уже состоялись. Впрочем, решение о том, кто заменит Маркарову в США, еще не принято.

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Напомним, замену Маркаровой Зеленский обсудил с Трампом во время последнего телефонного разговора. По информации Bloomberg, он назвал нескольких кандидатов на эту должность: действующего премьер-министра Шмыгаля, министра обороны Умерова, вице-премьер-министра Стефанишина и министра энергетики Галущенко. В то же время нардеп Ярослав Железняк опроверг.