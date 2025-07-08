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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Трамп відкриває шлюзи: скільки зброї отримає Україна вд США

Дональд Трамп погодив відправку зброї в Україну після тимчасової паузи. До Києва повернуться Patriot і високоточна артилерія.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп. / © Associated Press

Після кількох днів невизначеності президент США Дональд Трамп оголосив про відновлення військової допомоги Україні. Йдеться насамперед про оборонне озброєння, включно з раніше призупиненими постачаннями ракет Patriot і високоточної артилерії.

Про це пише видання BBC.

Про це президент США заявив під час зустрічі з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Трамп підкреслив, що незадоволений діями Володимира Путіна і визнав, що Україна зазнає потужних атак: “Ми маємо відправити ще трохи зброї. Вони мають змогу себе захистити. Наразі вони дуже сильно потерпають”.

У Пентагоні підтвердили, що відправлення нової партії оборонної зброї вже погоджено, підкресливши: “Мета — забезпечити здатність українців захищатися, поки тривають зусилля для досягнення тривалого миру”.

Тиждень тому США несподівано призупинили частину постачань, зокрема зенітні ракети Patriot. Це пояснили переглядом пріоритетів і турботою про національні запаси. Президент Зеленський у відповідь наголосив, що системи Patriot є “справжніми захисниками життя”, і закликав Вашингтон переглянути це рішення.

Різка зміна позиції Трампа відбулася після масованих атак дронами й ракетами по Києву та інших регіонах України. За словами українських чиновників, лише за один день Росія випустила понад 500 дронів і 11 ракет, що завдало суттєвої шкоди інфраструктурі та призвело до жертв.

Зеленський раніше повідомив про телефонну розмову з Трампом, під час якої вони обговорили посилення протиповітряної оборони. За словами обох сторін, це була найрезультативніша розмова з моменту повернення Трампа до влади.

Попри нову хвилю підтримки, Трамп не приховує свого небажання розширювати участь США у війні. Після розмови з Путіним він заявив, що “жодного прогресу” у досягненні перемирʼя немає, і висловив сумнів у готовності Кремля зупинити агресію.

Тим часом Україна продовжує закликати західних союзників до жорсткіших санкцій проти Росії та активнішої допомоги у сфері ППО — поки Кремль продовжує наступ і обстріли.

Нагадаємо, Глава Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував заяви Трампа щодо відновлення військової підтримки України. Він закликав росіян “не ставитися серйозно до нього”.

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