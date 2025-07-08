Даша Астаф'єва вперше прокоментувала, чи було в неї таємне весілля

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

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Відома модель і співачка Даша Астаф'єва відвідала концерт Дмитра Монатіка і за лаштунками висловилася про особисте життя, вагітність Лесі Нікітюк і своє 40-річчя.

Нещодавно в Києві відбулося грандіозне шоу Дмитра Монатіка, яке зібрало, мабуть, половину представників шоубізнесу. Серед зірок журналісти ТСН.ua зустріли і Дашу Астаф'єву, яка доволі рідко відвідує під час війни подібні заходи. Але пропустити виступ свого талановитого колеги все ж не змогла. Маючи можливість поспілкуватися з Дашею, ми не могли не запитати в неї про таємне весілля, чутки про яке ширяться ще з минулого року. Даша нарешті розставила крапки над "і".

Даша Астаф'єва завітала на концерт Дмитра Монатіка в Києві / © пресслужба MONATIK

"Ні, ми не одружилися. Якщо ви хочете підлаштуватися під плітки, довіряти тій жовтизні, яку запускають якісь люди, це ваш вибір. Ми чекаємо, коли війна закінчиться" – відверто розповіла Даша Астаф'єва у коментарі ТСН.ua.

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Нагадаємо, чутки щодо заміжжя однієї з найбажаніших жінок країни вирують протягом усієї кар’єри Астаф'євої. Свого нинішнього обранця Даша приховує і не публікує спільних світлин в соцмережах.

Також ми запитали Астаф'єву, чи знала вона про вагітність Лесі Нікітюк, яку вона теж не афішувала, допоки малюк не з’явився на світ.

"Чесно, я не знала! Так, я бачила, що хлопець зробив їй пропозицію. Я написала Лесі слова привітання. І потім вже дізналася, що вони народили. Зараз дуже важливо поважати особистий простір людей. Я на собі це відчула,. Зараз нас намагаються зламати наші сусіди, і я не хочу, аби й наші люди це робили. Зараз всім важко. Якщо людина не захотіла про це розповідати, значить це її вибір, і ми всі маємо це поважати!", – прокоментувала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва і Леся Нікітюк

Також ми не могли не запитати Дашу, як вона планує відсвяткувати свій ювілей. Нагадаємо, 4 серпня їй виповниться 40 років.

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"Я не планую святкувати цього року. Хочу просто побути з родиною. У мене немає приводу веселитися. Але єдине, що я хочу, це поїхати в Карпати з друзями. Рибу половимо, ще й гриби якраз будуть. Це для мене зараз найкращий відпочинок", – поділилася з ТСН.ua Даша.

Нагадаємо, на концерті Монатіка ми також зустріли Гаріка Корогодського, який у серпні теж святкуватиме ювілей. Він вперше заговорив про закриття бізнесу і скільки коштів втратив через обстріл ТРЦ.