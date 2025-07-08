- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 261
- Час на прочитання
- 2 хв
Даша Астаф'єва вперше прокоментувала, чи було в неї таємне весілля
Вже тривалий час Дашу Астаф'єву підозрюють в таємному весіллі. Артистка в ексклюзивному коментарі ТСН.ua вперше відповіла, чи справді вийшла заміж.
Відома модель і співачка Даша Астаф'єва відвідала концерт Дмитра Монатіка і за лаштунками висловилася про особисте життя, вагітність Лесі Нікітюк і своє 40-річчя.
Нещодавно в Києві відбулося грандіозне шоу Дмитра Монатіка, яке зібрало, мабуть, половину представників шоубізнесу. Серед зірок журналісти ТСН.ua зустріли і Дашу Астаф'єву, яка доволі рідко відвідує під час війни подібні заходи. Але пропустити виступ свого талановитого колеги все ж не змогла. Маючи можливість поспілкуватися з Дашею, ми не могли не запитати в неї про таємне весілля, чутки про яке ширяться ще з минулого року. Даша нарешті розставила крапки над "і".
"Ні, ми не одружилися. Якщо ви хочете підлаштуватися під плітки, довіряти тій жовтизні, яку запускають якісь люди, це ваш вибір. Ми чекаємо, коли війна закінчиться" – відверто розповіла Даша Астаф'єва у коментарі ТСН.ua.
Нагадаємо, чутки щодо заміжжя однієї з найбажаніших жінок країни вирують протягом усієї кар’єри Астаф'євої. Свого нинішнього обранця Даша приховує і не публікує спільних світлин в соцмережах.
Також ми запитали Астаф'єву, чи знала вона про вагітність Лесі Нікітюк, яку вона теж не афішувала, допоки малюк не з’явився на світ.
"Чесно, я не знала! Так, я бачила, що хлопець зробив їй пропозицію. Я написала Лесі слова привітання. І потім вже дізналася, що вони народили. Зараз дуже важливо поважати особистий простір людей. Я на собі це відчула,. Зараз нас намагаються зламати наші сусіди, і я не хочу, аби й наші люди це робили. Зараз всім важко. Якщо людина не захотіла про це розповідати, значить це її вибір, і ми всі маємо це поважати!", – прокоментувала Астаф'єва.
Також ми не могли не запитати Дашу, як вона планує відсвяткувати свій ювілей. Нагадаємо, 4 серпня їй виповниться 40 років.
"Я не планую святкувати цього року. Хочу просто побути з родиною. У мене немає приводу веселитися. Але єдине, що я хочу, це поїхати в Карпати з друзями. Рибу половимо, ще й гриби якраз будуть. Це для мене зараз найкращий відпочинок", – поділилася з ТСН.ua Даша.
Нагадаємо, на концерті Монатіка ми також зустріли Гаріка Корогодського, який у серпні теж святкуватиме ювілей. Він вперше заговорив про закриття бізнесу і скільки коштів втратив через обстріл ТРЦ.