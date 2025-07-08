Даша Астафьева впервые прокомментировала, была ли у нее тайная свадьба

Даша Астафьева / © kianews.com.ua

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Известная модель и певица Даша Астафьева посетила концерт Дмитрия Монатика и за кулисами высказалась о личной жизни, беременности Леси Никитюк и своем 40-летии.

Недавно в Киеве состоялось грандиозное шоу Дмитрия Монатика, собравшее, пожалуй, половину представителей шоубизнеса. Среди звезд журналисты ТСН.ua встретили и Дашу Астафьеву, довольно редко посещающую во время войны подобные мероприятия. Но пропустить выступление своего талантливого коллеги все же не смогла. Имея возможность пообщаться с Дашей, мы не могли не спросить у нее о тайной свадьбе, слухи о которой ходят еще с прошлого года. Даша наконец-то расставила точки над "и".

Даша Астафьева посетила концерт Дмитрия Монатика в Киеве / © пресс-служба MONATIK

"Нет, мы не поженились. Если вы хотите подстроиться под сплетни, доверять той желтизне, которую запускают какие-то люди, это ваш выбор. Мы ждем, когда война закончится" – откровенно рассказала Даша Астафьева в комментарии ТСН.ua.

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Напомним, слухи о замужестве одной из самых желанных женщин страны бушуют на протяжении всей карьеры Астафьевой. Своего нынешнего избранника Даша скрывает и не публикует общие фотографии в соцсетях.

Также мы спросили Астафьеву, знала ли она о беременности Леси Никитюк, которую она тоже не афишировала, пока малыш не появился на свет.

"Честно, я не знала! Да, я видела, что парень сделал ей предложение. Я написала Леси слова приветствия. И потом уже узнала, что они родили. Сейчас очень важно уважать личное пространство людей. Я на себе это почувствовала. Сейчас нас пытаются сломать наши соседи, и я не хочу, чтобы наши люди тоже подобным занимались. Если человек принял решение не рассказывать, значит это его выбор, и мы все должны это уважать!", - прокомментировала Астафьева.

Даша Астафьева и Леся Никитюк

Также мы не могли не спросить у Даши, как она планирует отпраздновать свой юбилей. Напомним, 4 августа ей исполнится 40 лет.

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"Я не планирую праздновать в этом году. Хочу просто побыть с семьей. У меня нет повода веселиться. Но единственное, что я хочу, это поехать в Карпаты с друзьями. Рыбу половим, еще и грибы как раз будут. Это для меня сейчас самый лучший отдых", – поделилась с ТСН.ua Даша.

Напомним, на концерте Монатика мы также встретили Гарика Корогодского, который в августе тоже будет праздновать юбилей. Он впервые заговорил о закрытии бизнеса и сколько средств потерял из-за обстрела ТРЦ.