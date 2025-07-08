Україна б'є по російських НПЗ: чи можуть ці атаки поставити РФ на коліна

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Поодинокі удари по НПЗ РФ не дають тривалого ефекту. Але системність атак породжує небезпеку.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ, з посиланням на слова російського опозиційного експерта.

Як пояснив експерт, кожен удар України не має такого пролонгованого потужного ефекту. Це не переростає в стратегічну проблему для Росії. Але системність ударів породжує небезпеку. Це відбувалося до того, як Україна тимчасово припинення удари по енергетичній складовій противника.

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Після кожного удару підприємство зупиняється на декілька днів для ліквідації наслідків. А потім декілька місяців триває відновлення його спроможностей. Коли удари повторюються раз на 4-6 місяців — це викликає проблему.

«Якщо це не поодинокі удари, а системна робота — це дуже добре. Що ми зараз простежуємо на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Та ж хімія. Це не просто так», — завершив Лакійчук.

Нагадаємо, 7 липня далекобійні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї Росії. Влучання сталося в один із технологічних цехів підприємства. Ураження заводу підтверджують і місцеві медіа.

За словами джерела з розвідки, атаковане нафтопереробне підприємство входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

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Цей НПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом. Він є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки та задіяний у веденні війни проти України.