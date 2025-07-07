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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Дрони ГУР уразили в Росії Ільський НПЗ — джерела

Джерела в розвідці повідомили про влучання в один із технологічних цехів НПЗ, який є частиною військово-промислового комплексу РФ.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на російський НПЗ / Ілюстративне фото

Атака на російський НПЗ / Ілюстративне фото / © ТСН.ua

Далекобійні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в українській розвідці.

Під час дронової атаки на Ільський НПЗ сталося влучання в один із технологічних цехів підприємства. Ураження заводу підтверджують і місцеві медіа.

За словами джерела з розвідки, атаковане нафтопереробне підприємство входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

Цей НПЗ займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом.

«Даний НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки та задіяний у веденні війни проти України», — акцентував співрозмовник.

Нагадаємо, це вже не перше ураження Ільського нафтопереробного заводу. Про попередню атаку Генеральний штаб ЗСУ інформував у середині лютого 2025 року.

До слова, 1 липня стало відомо про ураження в Росії Іжевського електромеханічного заводу «Купол» та НПЗ АТ «Саратоворгсинтез».Вона обслуговують російську армію пально-мастильними матеріалами та зенітними ракетними комплексами малого радіусу дії.

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