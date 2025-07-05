- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 2 хв
Виробляє компоненти для ракет та дронів: ЗСУ вдарили по заводу в Чебоксарах
ЗСУ вразили російський об’єкт ВПК, що виробляє компоненти для високоточної зброї.
У ніч на 5 липня Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по заводу російського ВПК у місті Чебоксари, Чуваська республіка РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, ціллю став науково-дослідний інститут «ВНИИР-Прогресс», де виробляють адаптивні антенні решітки «Комета». Ці компоненти використовуються в дронах Shahed, ракетах «Іскандер-К», керованих авіабомбах та іншій високоточній зброї, якою Росія регулярно атакує Україну.
«Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються», — зазначили в Генштабі.
У ЗСУ підкреслили, що удари по об’єктах російського ВПК є частиною системної кампанії зі зниження спроможностей противника у виготовленні високоточного озброєння.
Удари по Росії 5 липня
У ніч на 5 липня Росія зазнала масованої атаки безпілотників одразу в кількох регіонах. Внаслідок ударів пролунали вибухи, виникли пожежі та фіксувалися перебої зі зв’язком.
У Саратовській області під удар потрапили міста Саратов і Енгельс, де знаходяться аеродром і великий НПЗ.
Також повідомлялося про вибухи в Чебоксарах. Очевидці повідомляли про масштабну пожежу на підприємстві. Зафіксовано проблеми з мобільним інтернетом.
У Воронезькій області атака припала на аеродром у Борисоглібську, де базуються літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу авіабомб і щонайменше одного літака.
А губернатор Ленінградської області поскаржився, що російська «Пе-ве-о» нібито відбиває атаку БпЛА в регіоні. Загалом в аеропортах Саратова, Ульяновська та Санкт-Петербурга було введено план «Килим».