Виробляє компоненти для ракет та дронів: ЗСУ вдарили по заводу в Чебоксарах

Удар по заводу в Чебоксарах / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У ніч на 5 липня Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по заводу російського ВПК у місті Чебоксари, Чуваська республіка РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, ціллю став науково-дослідний інститут «ВНИИР-Прогресс», де виробляють адаптивні антенні решітки «Комета». Ці компоненти використовуються в дронах Shahed, ракетах «Іскандер-К», керованих авіабомбах та іншій високоточній зброї, якою Росія регулярно атакує Україну.

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«Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються», — зазначили в Генштабі.

У ЗСУ підкреслили, що удари по об’єктах російського ВПК є частиною системної кампанії зі зниження спроможностей противника у виготовленні високоточного озброєння.

Удари по Росії 5 липня

У ніч на 5 липня Росія зазнала масованої атаки безпілотників одразу в кількох регіонах. Внаслідок ударів пролунали вибухи, виникли пожежі та фіксувалися перебої зі зв’язком.

У Саратовській області під удар потрапили міста Саратов і Енгельс, де знаходяться аеродром і великий НПЗ.

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Також повідомлялося про вибухи в Чебоксарах. Очевидці повідомляли про масштабну пожежу на підприємстві. Зафіксовано проблеми з мобільним інтернетом.

У Воронезькій області атака припала на аеродром у Борисоглібську, де базуються літаки Су-34, Су-35С і Су-30СМ. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження складу авіабомб і щонайменше одного літака.

А губернатор Ленінградської області поскаржився, що російська «Пе-ве-о» нібито відбиває атаку БпЛА в регіоні. Загалом в аеропортах Саратова, Ульяновська та Санкт-Петербурга було введено план «Килим».